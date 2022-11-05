Масштабна "бавовна" у Донецьку: окупанти повідомляють про обстріл з РСЗВ HIMARS (відео)
Після перших вибухів на місці події опинилися пропагандисти федерального видання "РИА Новости", які знімали наслідки "прильотів".
У Ленінському районі Донецька відбувся обстріл. У результаті сталося загоряння. Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".
Біля універмагу "Райдуга" спостерігається загоряння після обстрілу. Російські пропагандисти вже звинуватили в ударах українську армію. Вони заявляють, що ЗСУ нібито випустили з РСЗВ HIMARS шість ракет. Також окупанти звинуватили українські сили в обстрілі "Градами" Київського району Донецька. Заявляється про 20 випущених ракет.
Одразу після події у Ленінському районі на місці опинилися журналісти телеканалу "РИА Новасти". Вони показали наслідки обстрілу на вулиці Ізюмській.
Спершу в телеграм-каналі "Військовий Донецьк" повідомляли про роботу протиповітряної оборони над Донецьком. Вже через три хвилини заявили про "прильоти".
Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, в соцмережах писали, що на Донеччині ліквідовано командира льотчиків-вагнерівців. Підполковник В'ячеслав Зангієв командував вертолітним полком.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знищили найбільше підприємство з виробництва яєць у Донецькій області. Загинуло понад 800 тисяч курей.