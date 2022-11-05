Масштабна "бавовна" у Донецьку: окупанти повідомляють про обстріл з РСЗВ HIMARS (відео)

Після перших вибухів на місці події опинилися пропагандисти федерального видання "РИА Новости", які знімали наслідки "прильотів".

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У Ленінському районі Донецька відбувся обстріл. У результаті сталося загоряння. Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Біля універмагу "Райдуга" спостерігається загоряння після обстрілу. Російські пропагандисти вже звинуватили в ударах українську армію. Вони заявляють, що ЗСУ нібито випустили з РСЗВ HIMARS шість ракет. Також окупанти звинуватили українські сили в обстрілі "Градами" Київського району Донецька. Заявляється про 20 випущених ракет.

Одразу після події у Ленінському районі на місці опинилися журналісти телеканалу "РИА Новасти". Вони показали наслідки обстрілу на вулиці Ізюмській.

Спершу в телеграм-каналі "Військовий Донецьк" повідомляли про роботу протиповітряної оборони над Донецьком. Вже через три хвилини заявили про "прильоти".

[ + – ] Прильоти по Донецьку

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в соцмережах писали, що на Донеччині ліквідовано командира льотчиків-вагнерівців. Підполковник В'ячеслав Зангієв командував вертолітним полком.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знищили найбільше підприємство з виробництва яєць у Донецькій області. Загинуло понад 800 тисяч курей.