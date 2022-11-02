ЗСУ у Донецькій області ліквідували командира пілотів-"вагнерівців", – соцмережі

Підполковник В'ячеслав Зангієв командував бойовим вертолітним полком. Імовірно, його збили на Донеччині в районі Бахмута.

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У Донецькій області ліквідовано командира вертолітного полку з приватної військової компанії "Вагнера" підполковника В'ячеслава Зангієва. Про це повідомляють регіональні ЗМІ Владикавказу, звідки росіянин був родом.

На момент початку повномасштабної війни Зангієв уже був на пенсії, проте поїхав воювати до України.

Як пише блогер Necro Mancer, командир "вагнерівців", ймовірно, керував вертольотом "Мі-8", який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута в Донецькій області.

Нагадаємо, ЗСУ також ліквідували начальника ракетних військ 35-ї загальновійськової армії РФ Бориса Тотікова внаслідок удару HIMARS по штабу російських військ в Ізюмі. Росіянин керував військами на Ізюмському напрямі.

16 вересня у Луганську ліквідовано "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка, якого було підірвано у своєму кабінеті. Він працював з окупантами з початку війни у 2014 році.