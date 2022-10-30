У Донецькій області ЗС РФ знищили найбільше підприємство з виробництва яєць

На підприємстві, яке виробляло півмільйона курячих яєць на добу, загинуло понад 800 тисяч курей.

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У Маяках Донецької області ЗС РФ знищили велике підприємство, яке виробляло півмільйона курячих яєць на добу, загинуло понад 800 тисяч курей. Працівники птахоферми не постраждали. Про це повідомила прессекретарка Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатенко.

"Півмільйона яєць щодня. 800 тисяч голів птиці — дорослого та молодняку. Це було одне з найпотужніших у Донецькій області підприємств з виробництва яєць. Було", — розповіла Ігнатенко.

[ + – ] Успішне підприємство ЗС РФ бомбили щодня Фото: Facebook Татьяна Игнатченко

За її словами, з 1 травня російські військові методично обстрілювали підприємство ракетами та артилерією. Причому кожен обстріл починався під кінець робочої зміни, коли працівники виходили з цехів.

"О 17:30 люди закінчували роботу, виходили з цехів, і за кілька хвилин починався обстріл — саме тоді, коли всі вже були на вулиці та прямували до транспорту", — розповіла Ігнатенко.

На той момент на підприємстві працювали понад півтори сотні людей. Після перших обстрілів директор підприємства Ігор Зінковский, за його словами, вже не наполягав, щоб люди виходили на роботу.

Внаслідок російських обстрілів було зруйновано всі будівлі, перебито комунікації, розбито обладнання, загинув вся птиця. Збитки підприємства лише від загибелі курей склали 120 мільйонів гривень, загальні — ще підраховують.

Зараз, коли російські військові відступили, працівники почали повертатися на підприємство: потроху латають дахи, забирають мертвих птахів, відновлюють комунікації.

Дивно, але кілька десятків курей вціліли, незважаючи на потужні обстріли.

"За таку стійкість їх тут тепер називають кіборгами", — зазначили на підприємстві.

[ + – ] Декілька десятків курей вижили, не дивлячись на обстріли Фото: Facebook Татьяна Игнатченко

Яйця, які виготовлялися на підприємстві, продавали у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях під торговою маркою "Фенікс". Власники дали таку назву, бо змогли відродити виробництво під Святогірськом після того, як російські війська у 2014 році знищили підприємство у Луганській області.

Нагадаємо, курячі яйця в Україні продовжують дорожчати, але зростання цін значно сповільнилося. Так, за вересень (станом на 29 вересня) десяток яєць подорожчав більш ніж на 20%.

Фокус розповідав, із чим пов'язане зростання цін на курячі яйця і як на виробництво цього продукту вплинула війна з Росією.