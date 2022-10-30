В Донецкой области ВС РФ уничтожили крупнейшее предприятие по производству яиц

На предприятии, которое производило полмиллиона куриных яиц в сутки, погибли более 800 тысяч кур.

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В Маяках Донецкой области ВС РФ уничтожили крупное предприятие, которое производило полмиллиона куриных яиц в сутки, погибли более 800 тысяч кур. Работники птицефермы не пострадали. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатенко

"Полмиллиона яиц ежедневно. 800 тысяч голов птицы – взрослой и молодняка. Это было одно из самых мощных в Донецкой области предприятий по производству яиц. Было", — рассказала Игнатенко.

[ + – ] Преуспевающее предприятие ВС РФ бомбили каждый день Фото: Facebook Татьяна Игнатченко

По ее словам с 1 мая российские военные методично обстреливали предприятие ракетами и артиллерией. Причем, каждый обстрел начинался под конец рабочей смены, когда работники выходили из цехов.

"В 17.30 люди заканчивали работу, выходили из цехов, и через несколько минут начинался обстрел — именно тогда, когда все уже были на улице и направлялись к транспорту", — рассказала Игнатенко.

На тот момент на предприятии работали более полутора сотен человек. После первых обстрелов директор предприятия Игорь Зинковский, по его словам, уже не настаивал на том, чтобы люди выходили на работу.

В результате российских обстрелов были разрушены все здания, перебиты коммуникации, разбито оборудование, погибла вся птица. Ущерб предприятия только от гибели кур составил 120 миллионов гривен, общий — еще подсчитывают.

Сейчас, когда российские военные отступили, работники стали возвращаться на предприятие: понемногу латают крыши, убирают мертвых птиц, восстанавливают коммуникации.

Удивительно, но несколько десятков кур уцелели, несмотря на мощные обстрелы.

"За такую ​​стойкость их здесь теперь называют киборгами", — отметили на предприятии.

[ + – ] Несколько десятков кур выжили, не смотря на обстрелы Фото: Facebook Татьяна Игнатченко

Яйца, которые производились на предприятии, продавали в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях под торговой маркой "Феникс". Владельцы дали такое название, потому что смогли возродить производство под Святогорском после того, как российские войска в 2014 году уничтожили предприятие в Луганской области.

Напомним, куриные яйца в Украине продолжают дорожать, но рост цен значительно замедлился. Так, за сентябрь (по состоянию на 29 сентября) десяток яиц подорожал более чем на 20%.

Фокус рассказывал, с чем связан рост цен на куриные яйца и как на производство этого продукта повлияла война с Россией.