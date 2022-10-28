Подорожание яиц в Украине приостановилось: что будет с ценами дальше

Розничные цены на куриные яйца по состоянию на 27 октября составили 60,1 грн за десяток.

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Куриные яйца в Украине продолжают дорожать, но рост цен значительно замедлился. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, розничные цены на куриные яйца с 21 октября по 27 октября выросли на 4 процентных пункта, в то время как за предыдущую неделю цены выросли на 9 процентных пунктов. Отмечается также, что на тендерах по закупке куриных яиц торговыми сетями также замедляется рост цен. Например, 20 октября средняя закупочная цена, по которой торговые сети покупали яйца, составляла 59,6 грн за десяток (+3 процентных пункта к цене 13.10). Уже 27 октября цена была 60,1 грн за десяток, что на 1 процентный пункт выше цены прошлой недели.

В министерстве ожидают, что цены на куриные яйца снизятся до экономически обоснованных, благодаря большему количеству кур-несушек на предприятиях.

"Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", — рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Почему дорожали яйца

Ранее в своем обзоре "Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца" Фокус рассказывал, что за сентябрь (по состоянию на 29 сентября) десяток яиц подорожал более чем на 20%. Далее цены динамично менялись буквально каждый день. Среди причин подорожания яиц в Украине опрошенные Фокусом эксперты называют две группы факторов — традиционные сезонные и связанные с войной с Россией.

В частности, Светлана Пашко объясняет, что с конца апреля по август стоимость яиц обычно снижается. Ведь в этот период рынок насыщается продукцией частных хозяйств. А с сентября по декабрь куры в домохозяйствах несутся хуже, предложение сокращается и птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены.

Но, в 2022 году сезонные факторы дополнительно усугубила война. Ведь, из-за оккупации части территорий Украины уменьшение промышленного производства яиц по подсчетам ученых Института аграрной экономики достигло 25-30%.

Еще один обусловленный войной фактор — снижение поголовья кур-несушек. По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), к этому привело то, что в условиях войны некоторые предприятия частично приостановили инкубационные процессы для получения молодой птицы. В результате осенью проявился дефицит продукции и рост цен.