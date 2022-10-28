Подорожчання яєць в Україні призупинилося: що буде з цінами далі

Роздрібні ціни на курячі яйця станом на 27 жовтня становили 60,1 грн за десяток.

Related video

Курячі яйця в Україні продовжують дорожчати, але зростання цін значно сповільнилося. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Так, роздрібні ціни на курячі яйця з 21 жовтня по 27 жовтня зросли на 4 відсоткові пункти, тоді як за попередній тиждень ціни зросли на 9 процентних пунктів. На тендерах із закупівлі курячих яєць торговими мережами також уповільнюється зростання цін. Наприклад, 20 жовтня середня закупівельна ціна, за якою торговельні мережі купували яйця, становила 59,6 грн за десяток (+3 відсоткові пункти до ціни 13.10). Вже 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за десяток, що на 1 процентний пункт вище за ціну минулого тижня.

У міністерстві очікують, що ціни на курячі яйця знизяться до економічно обґрунтованих, завдяки більшій кількості курей-несучок на підприємствах.

"Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів'я курей-несучок, очікуємо зниження ціни", — розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Чому дорожчали яйця

Раніше у своєму огляді "Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця" Фокус розповідав, що за вересень (станом на 29 вересня) десяток яєць подорожчав більш ніж на 20%. Далі ціни динамічно змінювалися буквально щодня. Серед причин подорожчання яєць в Україні, опитані Фокусом, експерти називають дві групи факторів — традиційні сезонні та пов'язані з війною з Росією.

Зокрема, Світлана Пашко пояснює, що з кінця квітня до серпня вартість яєць зазвичай знижується. Адже у цей період ринок насичується продукцією приватних господарств. А з вересня по грудень кури у домогосподарствах несуться гірше, пропозиція скорочується і птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни.

Але у 2022 році сезонні фактори додатково посилила війна. Адже через окупацію частини територій України зменшення промислового виробництва яєць за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

Ще один обумовлений війною фактор — зниження поголів'я курей-несучок. За словами Світлани Литвин, аналіткині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), це призвело до того, що в умовах війни деякі підприємства частково призупинили інкубаційні процеси для отримання молодого птаха. В результаті восени виявився дефіцит продукції та зростання цін.