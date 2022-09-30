Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця

З початку російського вторгнення ціни на курячі яйця радували українців стабільністю на тлі швидкого подорожчання більшості продуктів. Однак у вересні ціни стрімко злетіли. Фокус з'ясував, що і чому відбувається із ціною на один із найпопулярніших продуктів.

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У другій половині вересня біля прилавків, де продаються курячі яйця, багато українців застигають від здивування. Адже цінники продукції змінюються практично щодня.

Як зазначає Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), середня роздрібна ціна на курячі яйця станом на 29 вересня 2022 року становила 40,90 грн за 10 штук, що на 21% більше, ніж місяць тому, і на 17% вище, ніж рік тому.

Особливо вражають ціни на продукцію вищої категорії (0), які тепер часто перевищують 60 грн за десяток (див. скриншоти). Оскільки економічніші пропозиції покупці швидше розбирають, на полицях супермаркетів часто залишається саме така дорожча продукція. Відповідно, у споживачів складається враження, що яйця подорожчали у рази. Адже ще влітку десяток яєць можна було купити дешевше від 30 грн.

[ + – ] Ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність Фото: Pexels

Звичайна справа. Як на вартість курячих яєць вплинув сезонний фактор

Осіннє подорожчання яєць не стало несподіванкою для опитаних Фокусом експертів. Як пояснює Світлана Литвин, ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва (близько 50%). Тобто у міру скорочення світлового дня та зниження температури в Україні пропозиція від господарств населення зменшується, а ціна на яйця починає рости.

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"Як у мирні, так і у воєнні часи, на ринку яєць спостерігається сезонне коливання цін. З кінця квітня до серпня ціна зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств, а з вересня по грудень птахофабрики знову підіймають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін", — підтверджує тенденцію Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Узагальнюючи, Пашко називає такі традиційні фактори, які впливають на ціни на яйця:

вартість зерна

зростання попиту на яйця в період новорічних та великодніх свят

сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період

[ + – ] Найвищі ціни на добірні яйця категорії "О" [ + – ] Розмір має значення. Чим крупніші яйця — тим дорожче [ + – ] Навіть добірні яйця в оптових гіпермаркетах коштують дешевше [ + – ] Вартість десятка яєць залежить від політики магазину

До чого тут Чорнобаївка. Як на вартість яєць вплинула війна в Україні

До вищезазначених сезонних факторів подорожчання яєць у 2022 році додаються специфічні — воєнні причини. Зокрема, зменшення промислового виробництва яєць через окупацію частини територій України, яке за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

"У 2021 році сумарно на території Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей було зосереджено 17% промислового виробництва яєць, — розповідає Фокусу Світлана Литвин. — Зокрема, у Херсонській області знаходиться одна з найбільших птахофабрик України "Чорнобаївська птахофабрика", однак зараз виробництво яєць цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупації і складності ведення господарської діяльності на прифронтовій території".

[ + – ] 17% промислового виробництва яєць було зосереджено на території Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей Фото: ТСН

Нагадаємо, населений пункт Чорнобаївка в Херсонській області після вторгнення РФ в Україну раз у раз згадувався у зв'язку з великими військовими втратами російської армії. Однак розташована тут птахофабрика "Чорнобаївська", що входить до агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг"), на початку березня 2022 року втратила можливість годувати птицю та вивозити готову продукцію. Це й інші підприємства галузі, які опинилися в епіцентрі бойових дій, зазнали величезних збитків.

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Другий фактор, що впливає на ціни, який називає Світлана Литвин, — порушення технологічного ланцюжка вирощування птиці. Співрозмовниця Фокусу пояснює: на початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для здобуття молодих птахів. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося, і обсяги виробництва зменшилися. Втім, є надія, що це тимчасове явище і поголів'я курей відновлять.

І, нарешті, третім чинником тиску ціни стало підвищення собівартості за умов війни. Зокрема, Світлана Пашко вказує на зростання цін на такі складові виробництва:

корми

паливно-мастильні матеріали

електроенергія

ветеринарні препарати

вітаміни

кормові добавки

імпортне обладнання

[ + – ] Найдешевше коштують яйця першої категорії в оптових гіпермаркетах [ + – ] Ще влітку яйця коштували дешевше за 30 грн. А наприкінці вересня можна не знайти дешевше за 45 грн. [ + – ] Близько $1 за десяток коштують яйця економ-сегменту у вересні 2022 року [ + – ] До грудня 2022 року навіть яйця економ-сегменту подорожчають до 50 грн.

Далі — крутіше. Скільки коштуватимуть яйця перед Новим роком

Як зазначають опитані Фокусом експерти, ціни на яйця у 2022 році ще не досягли свого максимуму.

За прогнозами Світлани Литвин, далі очікується подорожчання яєць ще на 10%, після чого настане цінова стабілізація. Тобто в такому разі середня роздрібна ціна становитиме приблизно 45 грн за десяток, а добірна продукція коштуватиме близько 70 грн за десяток.

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"Якщо у вересні роздрібна ціна на курячі яйця становить 41,56-42,35 грн за десяток, то до кінця цього року вона може досягти рівня 50 грн за десяток", — ділиться прогнозом науковців Інституту аграрної економіки Світлана Пашко. Тобто, співрозмовниця Фокусу очікує зростання роздрібних цін на курячі яйця до грудня 2022 року включно та їх подальше поступове зниження.