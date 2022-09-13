Не тільки гречка: чому овочі та крупи лідирують у ціновій гонці

Порівняно з минулим роком, ціни на деякі продтовари збільшилися в рази, і це ще не межа. Натомість є продукти, які незабаром можуть подешевшати.

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Овочі та крупи за минулий рік подорожчали помітніше, ніж молоко та м'ясо. В огляду Фокусу "Дорога іжа. Як в Україні дорожчає м'ясо, молоко й інші продукти" Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), уточнює, що овочі в середньому подорожчали на 130% (у 2,3 разу), крупи на 80 % (в 1,8 разу), тоді як м'ясо додало в ціні 21%, молочні продукти — 24%, яйця — 12%.

Станом на вересень ціни на овочі та крупи встановилися такі:

капуста білокачанна — 26,85 грн за кг (+307% за рік)

цибуля ріпчаста — 31,26 грн за кг (+194%)

рис — 73,69 грн за кг (+167%)

морква — 23,34 грн за кг (+126%)

гречка — 87 грн за кг (+105%)

крупи пшоняні — 31,10 грн за кг (+80%)

томати — 43,77 грн за кг (+41%)

буряк — 12,73 грн за кг (+37%)

картопля — 11,29 грн за кг (+30%)

На динаміку цін на овочі суттєво вплинула війна з Росією та насамперед окупація промислового центру вирощування овочевої продукції — Херсонщини.

Світлана Черемісіна, провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення й аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", припускає, що без повномасштабного вторгнення Росії цінове зростання овочів склало б 30-50%.

Головна причина подорожчання гречки — призупинення імпорту цієї крупи з Росії та Казахстану. Адже вітчизняний агросектор не покривав потреб внутрішнього споживання цього продукту. Імпортний рис, зі свого боку, подорожчав через девальвацію нацвалюти. Якби 2022 рік був мирним, за оцінками вчених Інституту аграрної економіки, крупи подорожчали б лише на 15-20%.

Далі очікується різноспрямована динаміка. За прогнозами Інституту аграрної економіки, після жовтня сезонні овочі в Україні подорожчають ще на 15-20%, тоді як ціни на крупи очікує таке сезонне зниження:

рис — до 60-65 грн за кг;

гречка — до 70-75 грн за кг;

пшоняні крупи — до 25-30 грн за кг;

манна та ячна крупа — до 20-25 грн за кг.

Ціни на гречку можуть трохи впасти завдяки тому, що у 2022 році площі під посіви цієї культури агровиробники збільшили в 1,5 разу. В результаті зібраного врожаю цілком може вистачити для задоволення внутрішніх потреб країни.

Утім, зростання цін на більшість продуктів харчування може викликати можливе подорожчання бензину наприкінці осені. До цього може призвести повернення акцизу на паливо, яке готується в Україні, та зростання цін на нафту, про що нещодавно писав Фокус.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфони та гаджети в Україні можуть подорожчати на 45-60%.