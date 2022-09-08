Акцизи та нафта: як і чому восени зростуть ціни на бензин

В Україні готується повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Тим часом, світові ціни на нафту розігріваються. То скільки коштуватиме пальне в Україні.

Акцизний податок на пальне, скасований в Україні 15 березня у відповідь на виклики війни, може повернутися. Верховна Рада 30 серпня у першому читанні ухвалила законопроєкт №7668-д, відповідно до якого запроваджуються такі акцизи:

на скраплений газ — 52 євро на 1 000 літрів;

альтернативні види палива, бензин і дизель — 100 євро на 1 000 літрів.

Наслідком підвищення акцизів має стати зміна цінників на АЗК, до яких автомобілісти вже звикли останнім часом. Оскільки трейдерів-альтруїстів в Україні немає, Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея", у разі запровадження ініціативи прогнозує таке подорожчання пального:

на скраплений газ +3 грн на літр (орієнтовно до 29 грн за літр порівняно із середніми цінами станом на початок вересня 2022 року);

бензин +4-5 грн/літр (54-55 грн/літр);

дизель +4-5 грн/літр (57-58 грн/літр).

За прогнозами Рябцева, акцизний податок може бути запроваджено:

з 1 січня 2023 року, якщо законотворці дотримуються норм бюджетного та податкового кодексів;

з 1 числа будь-якого місяця 2022 року, якщо застосують так званий "турборежим", що може викликати проблеми з відновленням адміністрування цього податку.

"Подорожчання може бути більшим, якщо воно збігатиметься за часом з очікуваним у Європі підвищенням вартості нафтопродуктів напередодні введення нафтового ембарго Росії. Це обмежить пропозицію сировини в Європі та знизить обсяги на спотовому ринку, де закуповують паливо українські трейдери", — попереджає Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 домовилися ввести обмеження цін із 5 грудня 2022 року для сирої нафти з РФ, і з 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів, про що повідомляв Фокус.

В очікуванні цього Геннадій Рябцев прогнозує зростання цін на нафту по всій Європі у другій половині листопада 2022 року. Додатковим фактором тиску на ціни може стати початок опалювального сезону. Оскільки досить багато споживачів у Європі використовують для опалення мазут і газойль (власне, дизельне паливо). Відповідно, можна зробити припущення, що дизельне паливо дорожчатиме швидше за бензин.

"Убезпечитися від осіннього стрибка цін у ЄС українські трейдери могли б за рахунок укладання з виробниками палива середньострокових і довгострокових контрактів. У цьому випадку їм не доведеться шукати вільні партії нафтопродуктів на вільному ринку", — радить Геннадій Рябцев. Експерт уточнює, що поки що такої практики серед українського бізнесу немає, перш за все, через відсутність оборотних коштів.

Держава, на думку Рябцева, також могла долучитись до укладання довгострокових контрактів або договорів резервування палива для забезпечення цінової стабільності на ринку пального. Насамперед такою можливістю має скористатися група "Нафтогаз", яка має відповідні фінансові ресурси, або державні підприємства Держрезерву.

Як повідомляв Фокус, 7 вересня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відклав розгляд проєкту закону про повернення акцизів на пальне через велику кількість поданих поправок. Відповідно, на найближчому пленарному засіданні документ не розглядатиметься

Також Фокус писав, що, за інформацією Кабміну, Україна за пів року різко наростила імпорт пального з Європи, що допомогло подолати дефіцит, з яким країна зіткнулася в перші місяці після російського вторгнення.