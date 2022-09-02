Импорт вырос в 12 раз: Кабмин заявил о полном преодолении дефицита топлива в Украине

С марта по август импорт топлива в Украину вырос в 12 раз и сейчас ежедневно ввозят более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Свыше 95% бензина и 72% дизеля имеют европейское происхождение.

Украина за полгода резко нарастила импорт бензина и дизеля из Европы, что позволило преодолеть дефицит топлива. Сейчас ажиотаж на рынке нефтепродуктов не наблюдается. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба министерства.

Она отметила, что в марте Украина ввезла из-за рубежа только 58,8 тыс. тонн топлива, в мае – уже 308,8 тыс. тонн, а в августе – 709,5 тыс. тонн. То есть, его импорт вырос в 12 раз.

"После ударов России по топливной инфраструктуре Украины мы критически зависимы от импорта нефтепродуктов. Именно поэтому правительство создало условия для интенсификации ввоза горючего из-за границы. Определили приоритетность въезда автотранспорта с нефтепродуктами в Украину, обеспечили внеочередное оформление горючего на границах, предусмотрели компенсацию ущерба из-за военных действий, внедрили страхование железнодорожных и автоцистерн, а также судов других стран, которые транспортируют горючее. Еще в начале полномасштабной войны устранили акцизный сбор на нефтепродукты, а НДС снизили с 20 до 7%. Также прекратили регулировку цен на топливо, чтобы дать возможность операторам быстрее пополнять свои запасы. Все это в комплексе позволило нарастить объемы импорта в 12 раз", — подчеркнула Юлия Свириденко.

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По словам министра, если в марте за сутки в Украину ввозилось в среднем 827 тыс. тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизеля, то в августе – 4,2 тыс. тонн и 16,9 тыс. тонн, соответственно. В нашей стране накоплен запас нефтепродуктов, очереди на АЗС пропали, а цены на топливо практически не растут. Удается в полной мере обеспечить потребности ВСУ, аграриев, общественного транспорта, экстренных и коммунальных служб.

В Минэкономики прогнозируют, что в до конца года среднемесячное потребление топлива составит 500-550 тыс. тонн. На данный момент 95% бензина и 72% дизеля ввозится из ЕС. Больше всего нефтепродуктов импортируют из Румынии, Литвы, Словакии, Греции, Болгарии и Польши.

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за возвращение акцизов на топливо.