Цена на бензин может подрасти: что повлияет на стоимость топлива

В Украине вернули акцизы на топливо. Теперь акцизом в 100 евро за 1000 л предлагают облагать только бензин и дизель, а для газа "планку" уменьшили до 52 евро.

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике согласовал законопроект №7668-д о возвращении акцизов на горючее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк.

Акциз на газ возвращается в размере 52 евро за 1000 литров, а не 100 евро, как предлагало правительство. Акциз на импортный бензин и дизель предлагается на уровне 100 евро/1000 литров, что совпадает с правительственным вариантом.

В то же время акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро за 1000 литров (до войны он составлял 162 евро).

Отметим, что за документ еще должны проголосовать народные депутаты Верховной Рады.

Что будет с ценами на горючее

На введении акциза настаивали в Кабинете министров. В правительстве посчитали, что акцизы не повлияют на стоимость топлива на АЗС — рост сдержат глобальные факторы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "Экономической правде" рассказал, что акциз, который предлагается вернуть, все равно остается значительно меньше, чем был до войны и значительно меньше, чем в Евросоюзе.

"При такой конъюнктуре рынка и размере акциза, например, цена на дизельное топливо вообще не должна измениться", – отметил министр.

Тем временем издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95 пишет, что по состоянию на 29 августа 2022 года, в Украине впервые за два года начала дорожать стоимость горючего.

"Дизельное топливо за неделю выросло на 2 грн/л (на 4,5%) и торговалось в среднем по 46,2 грн/л", – сказано в сообщении. В общем, в зависимости от региона, цены на дизель колебались от 43 до 49 грн/л.

Подробно о том, что произойдет на рынке после возвращения акцизов на топливо — в колонке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна.