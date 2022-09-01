Ціни на смартфони та гаджети в Україні зростуть на 45-60%: експерт пояснив чому

Подорожчання спричиняє падіння курсу гривні на 25% і повернення податку на імпортні операції.

Найближчими місяцями в Україні можуть різко подорожчати імпортні товари, насамперед смартфони й інша електроніка. Про це співзасновник української мережі магазинів "Алло" Дмитро Деревицький попередив в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, найсильніше на вартість іноземної електроніки вплинуло повернення оподаткування імпортних операцій із 1 липня. Багато товарів одразу подорожчали на 20%, а ті, що оподатковувалися (ПДВ), — ще на 10-16%, тобто загалом до 36%. Другим за значенням фактором стало зниження курсу гривні на 25%.

"Усі імпортні товари мають потенціал підвищення ціни на 45-60%. ПДВ 20% плюс 25% курс — отримуємо нижню планку 45%, — поділився Дмитро Деревицький. — Ми як ритейлери намагаємося відтягнути момент підвищення ціни. Робимо це завдяки своїй маржі настільки, наскільки можемо, щоб для споживача це не було дуже боляче".

При цьому верхня планка може ще більше зрости за рахунок мита. Наприклад, "Алло" платить за імпортну техніку збори в розмірі 12% — разом із податками та зростанням курсу виходить стрибок ціни приблизно на 60% порівняно з показниками червня. Вартість на роздрібному ринку підвищується не відразу, якщо зафіксована в гривні, але наступні партії будуть дорожчими. Представник компанії вважає, що протягом чотирьох-п'яти місяців такі доплати з боку ритейлерів будуть закладені у вартість товарів, що призведе до їхнього "колосального подорожчання" для кінцевих споживачів.

[ + – ] Смартфони в магазині "Алло" Фото: Скриншот

Він додав, що попит на більшість позицій у сфері електроніки сильно залежить від ціни — чим дорожчий гаджет, тим рідше його купують. У перші дні повномасштабної війни в "Алло" він звалився на 90%, адже більшість співробітників не хотіли виходити на зміни в магазини. Згодом паніка стихла, люди повернулися на роботу або почали купувати техніку в дорогу. Ритейлер досі не відновив довоєнний прибуток, який поки що сягає лише 60%.

Раніше писали, чому в Україні зростуть ціни на імпортні товари. Кабмін замислився над запровадженням додаткового збору в розмірі 10% на покупку імпортерами валюти.

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