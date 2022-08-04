Буде дорого: чому в Україні незабаром зростуть ціни на імпортні товари

У парламенті говорять про швидке запровадження нового збору для імпортерів, що вплине на ціни імпортних товарів і послуг в Україні.

Ціни на імпортні товари в Україні можуть зрости найближчим часом на 7–10%, оскільки можлива реалізація ініціативи Кабміну щодо запровадження збору 10% на покупку імпортерами валюти. Про це йдеться в статті Фокусу "Смартфони, холодильники, спагеті. Чому в Україні дорожчатимуть усі імпортні товари".

Зазначене нововведення (фактично ще один податок для імпортерів) може спричинити темпи інфляції в Україні. У НБУ вважають, що річна інфляція складе 30%, проте поки є всі підстави вважати, що зростання цін буде швидше за озвучений НБУ прогноз.

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Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський каже, що головною причиною інфляції в Україні є те, що НБУ довелося "друкувати гроші". "Валютний якір — поганий засіб боротьби з інфляцією, але штучне подорожчання імпорту так само погане. Єдиний плюс у тому, що, можливо, додаткові надходження дозволять знизити емісію грошей", — пояснює експерт. Опитані Фокусом експерти кажуть, що новий збір необхідний, щоби зменшити тиск на курс гривні в Україні.

Хоча в результаті появи нового збору насамперед зростуть ціни на імпортні товари, потенційно це змусить і вітчизняних виробників підвищувати ціни, адже той-таки імпортний бензин або імпортні запчастини, комплектуючі активно використовують і українські підприємства. В результаті ціни зростатимуть і на продукти, і на побутову техніку.

"Рішення про збір 10% уплине на інфляцію, це прямий вплив на вартість усіх імпортних товарів. Саме в цьому і суть — зробити імпортні товари дорожчими, щоб їх менше купували та переходили на українські аналоги, якщо такі є. Це тимчасовий кризовий інструмент, і він є прийнятним для вирішення проблеми платіжного балансу. Це основна його мета — зменшити тиск на національну валюту через зменшення попиту на імпорт”, — зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

За його словами, побічний ефект нововведення у вигляді збору для імпортерів є додатковими доходами до бюджету.

"Якщо обирати між наступним валютним шоком (або валютною корекцією) та введенням додаткового імпортного збору, то додатковий імпортний збір — менш болісний. А у нас зараз такий шлях, що на кожному етапі ми маємо обирати між поганим і ще гіршим", — упевнений Дмитро Боярчук.

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Докладно про те, як імпортний збір вплине на ціни в Україні, — у статті Фокусу.

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів України готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. Ідеться не про додаткові імпортні мита, а про запровадження збору на валютообмінні операції імпортерів.

Як повідомлялося, в Україні інфляція в червні склала 21,5% (рік до року), а порівняно з травнем індекс цін досяг 3,1%.