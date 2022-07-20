Індекс інфляції у 2022 році стрімко зріс із 10,7% до 21,5%. У річному вимірі ціни на бензин підскочили на 90,9%.

Динаміка цін на продукти в Україні у 2022 році стрімко прискорюється: якщо минулого року місяць до місяця ціни зростали максимум на 1,7%, то нинішнього року місячне зростання цін становило 4,5% у березні та 3,1% у червні. Про це йдеться в статті Фокусу "Причина — не тільки бензин. Чому ціни зростають, а НБУ не може зупинити інфляцію".

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ТОП-5 факторів підвищення цін в Україні влітку:

Війна

Прискорення інфляції насамперед обумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною, вважають у Нацбанку.

"Ідеться зокрема про порушення ланцюгів постачань, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичне руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій Росії та окупації окремих територій", — зазначили в НБУ.

Також національний регулятор наголошує на тому, що інфляційні очікування більшості економічних агентів погіршуються, що створює додатковий ціновий тиск.

Паливо

За рік паливо та мастильні матеріали подорожчали на 90,9%, за місяць — на 21,3%.

Співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін каже, що ціни на бензин уже вплинули на зростання цін.

"Товари, які ми споживаємо, перевозяться автомобілями, це закладають у вартість товарів. Але важливо оцінювати частку транспортних витрат у собівартості продукції: якщо паливо зросло в ціні вдвічі, це не означає, що вартість продукції зросте вдвічі. Виросте лише вартість паливної частки в структурі собівартості", — каже Амелін.

Зазначимо, якщо до 24 лютого А-95 коштував у межах 32,81 — 35,48 грн/л, то середні ціни на бензин в Україні сьогодні — близько 50,50 грн/л.

Маржа посередників

Посередники купують товари (беруть на реалізацію) у виробників, а потім продають їх у роздробі.

"Торгівельні мережі ставлять величезні націнки, і рівень маржі не узгоджений із виробником. Іншими словами, завод не винен, що його молоко коштує 37 грн за літр, швидше за все, завод взагалі віддав на реалізацію товар цієї торгової мережі за ціною, наприклад, 24 гривні чи навіть нижче, а в магазинах хочуть отримати максимум, не дивляться, що війна і люди скорочують витрати, як можуть, ні, мережам аби більше заробити", — розповів Фокусу не на диктофон один із представників молочного ринку України.

Крім того, у країні фактично не працює антимонопольне законодавство — якби АМКУ справді фіксував змови та припиняв їх, для багатьох товарних груп вдалося уникнути сильного зростання цін.

Імпортна інфляція

Ціни стрімко зростають у всьому світі, коли Україна завозить продукцію з-за кордону, вона також "імпортує" інфляцію.

"Зараз американська інфляція б'є рекорди й досягає 9%, європейська інфляція — 8%. Причина — програма кількісного пом'якшення та збільшення грошової маси, запроваджена після ковіду американським і європейськими центробанками для стимулювання економіки. У цьому випадку причина інфляції монетарна", — говорить Амелін.

Він наголошує, що Україна — імпортозалежна країна: залежить від імпорту енергоресурсів і високотехнологічних товарів.

Курс валют

Подвійний курс валют в Україні несе у собі ризики прискорення зростання цін.

Нацбанк 20 травня зняв обмеження на курс, за яким банки продають валюту населенню, проте від фіксованого курсу валют 29,25 UAH/USD не відмовився. Виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро Боярчук вважає, що вже назріла потреба привести курс до одного показника — питання, коли Нацбанк буде готовий ухвалити рішення.

"Перед НБУ стоїть необхідність привести ситуацію з подвійним курсом до якогось нормального вигляду, бо так бути не може. Наявність подвійного курсу провокує арбітраж. Є люди, які змушені купувати лише по 37 грн за долар, а є люди, які мають можливість купувати по 29,25. Така різниця становить серйозний інтерес. Тут навіть не потрібно знати, які схеми працюють, — я впевнений, вони працюють", — каже Боярчук.

За його словами, якщо Нацбанк ухвалить рішення щодо подвійного курсу валют, це серйозно вплине на інфляцію.

"Якщо раніше бензин імпортували по 29,25 грн, а будуть за курсом 36 або 37 — це спричинить додаткову інфляцію", — пояснює Боярчук.

Нагадаємо, Верховна Рада з 1 липня повернула митні платежі при ввезенні авто. Фокус пояснював, навіщо парламент повернув податки для імпорту.

Також Фокус розповідав, у чому причини девальвації гривні.