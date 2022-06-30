Президент підписав закон про скасування безплатного розмитнення авто

Закон №7418 набуде чинності з 1 липня та поверне митні платежі для ввезення авто. У Кабміні обіцяють незабаром запровадити нову схему розмитнення через програму "Дія".

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7418, проголосований Верховною Радою 21 червня. Він скасовує безплатне розмитнення авто. Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Після офіційної публікації закон набуде чинності, а це означає, що з 1 липня розмитнення авто в Україні стане платним, як і планувалося. Водночас законом запроваджуються нові пільги для електромобілів — під час їхньої реєстрації не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду.

Спочатку повернуть вже знайому схему розмитнення, яка працювала до 9 квітня. Втім, згодом Кабмін пропонує ввести онлайн-розмитнення через додаток "Дія", причому з новою та дуже складною формулою розрахунку платежів.

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Усього за 2,5 місяці українці встигли розмитнити безплатно понад 200 тис. автомобілів. В останні дні на кордонах спостерігаються величезні черги на десятки кілометрів, адже власники "євроблях" намагаються встигнути до 1 липня. У митниці пішли їм назустріч та дозволили оформляти машини на більшій кількості пунктів пропуску.

Також Фокус повідомляв, що в Україну ввезли рідкісний суперкар Ferrari для безкоштовного розмитнення. Його ціна може сягати 200 тисяч євро.