Президент подписал закон об отмене бесплатной растаможки авто
Закон №7418 вступит в силу с 1 июля и вернет таможенные платежи при ввозе авто. В Кабмине обещают в скором времени внедрить новую схему растаможки через приложение "Дія".
Президент Владимир Зеленский подписал закон №7418, проголосованный Верховной Радой 21 июня. Он отменяет бесплатную растаможку авто. Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
После официальной публикации закон вступит в силу, а это значит, что с 1 июля растаможка авто в Украине станет платной, как и планировалось. Вместе с тем, законом вводятся новые льготы для электромобилей – при их регистрации не нужно платить сбор в пенсионный фонд.
На первых порах будет возвращена уже знакомая схема растаможки, работавшая до 9 апреля. Впрочем, со временем Кабмин предлагает ввести онлайн-растаможку через приложение "Дія", причем с новой и очень сложной формулой расчета платежей.Важно
Всего за 2,5 месяца украинцы успели растаможить бесплатно свыше 200 тыс. автомобилей. В последние дни на границах наблюдаются огромные очереди на десятки километров, ведь владельцы "евроблях" стараются успеть до 1 июля. В таможне пошли им навстречу и разрешили оформлять машины на большем количестве пунктов пропуска.
Также Фокус сообщал, что в Украину ввезли редкий суперкар Ferrari для бесплатной растаможки. Его цена может доходить до 200 тысяч евро.