Очереди на границе заставили открыть больше пунктов пропуска для ввоза "евроблях"

Таможня разрешила ввоз "евроблях" через новые пункты пропуска во Львовской и Закарпатской областях. Кроме того, таможенные посты теперь работают допоздна.

В Украине увеличили количество пограничных пунктов пропуска, где оформляют "евробляхи". Таким способом Государственная таможенная служба планирует уменьшить огромные очереди на границе, образовавшиеся в последние дни действия льгот по растаможки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Очереди на границе порой достигают 30-40 км Фото: Государственная таможенная служба

В частности, Львовская таможня сообщает, что 29 и 30 июня авто под бесплатную растаможку оформляют на всех автомобильных пунктах пропуска. Также на ПП "Краковец-Корчова" и "Рава-Русская-Гребенне" увеличили количество сотрудников. А таможенный пост "Городок" в эти дни будет работать до 23.00 – до наступления комендантского часа.

Важно

Стала известна формула расчета растаможки авто через "Дія": почему она устраивает не всех

Схожие меры приняли и на Закарпатье – там разрешили провозить "евробляхи" через пункты пропуска "Чоп-Захонь" и "Ужгород-Вишне Немецке". Таможенные посты "Мукачево", "Ужгород-грузовой" и "Виноградов" работают с 9.00 до 24.00.

На границах Украины стоят тысячи машин — порой очереди достигают 30-40 км. Владельцы спешат растаможить авто бесплатно до 1 июля. Всего же с 9 апреля уже пригнали 211 тыс. "евроблях".

Ранее Фокус сообщал, что группа народных депутатов подготовила законопроект, сохраняющий бесплатную растаможку, но не для всех.