Черги на кордоні змусили відкрити більше пунктів пропуску для ввезення "євроблях"

Митниця дозволила ввезення "євроблях" через нові пункти пропуску у Львівській і Закарпатській областях. Крім того, митні пости тепер працюють допізна.

В Україні збільшили кількість прикордонних пунктів пропуску, де оформлюють "євробляхи". Так Державна митна служба планує зменшити величезні черги на кордоні, що утворилися в останні дні дії пільг із розмитнення.

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[ + – ] Черги на кордоні часом досягають 30-40 км Фото: Державна митна служба

Зокрема, Львівська митниця повідомляє, що 29 та 30 червня авто під безкоштовну розмитнення оформлюють на всіх автомобільних пунктах пропуску. Також на ПП "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне" збільшили кількість співробітників. А митний пост "Городок" у ці дні працюватиме до 23:00 — до комендантської години.

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Таких заходів вжили й на Закарпатті — там дозволили провозити "євробляхи" через пункти пропуску "Чоп – Захонь" і "Ужгород – Вишне Німецьке". Митні пости "Мукачеве", "Ужгород-вантажний" і "Виноградів" працюють з 9:00 до 24:00.

На кордонах України стоять тисячі машин — часом черги сягають 30-40 км. Власники поспішають розмитнити авто безплатно до 1 липня. Загалом із 9 квітня вже пригнали 211 тис. "євроблях".

Раніше Фокус повідомляв, що група народних депутатів підготувала законопроєкт, який зберігає безплатне розмитнення, але не для всіх.