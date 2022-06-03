Заради грошей на пенсії: в Україні готуються повернути податки для імпорту

Оподаткування імпорту, передбачене законопроєктом №7418, потрібне для стабільних виплат пенсій та соціальних платежів, кажуть опитані Фокусом економісти.

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Повернення імпортного мита — рішення, якого не уникнути. Таку думку Фокусу висловив Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна.

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"Уряд щедро вчинив на початку повномасштабної війни, коли звільнив від податків майже весь імпорт. Тоді через шок імпорт дуже сильно просів. Але довго так тривати не могло. Тому я вважаю, що це рішення було неминучим — не скажу, що правильним, але неминучим", — сказав Боярчук.

Він припускає, що варто було раніше скасувати ці податкові пільги — або від початку вводити їх виваженіше, точково.

"Я розумію розчарування підприємців, які кажуть: "І так важко, а ви ще змушуєте платити". Але є пенсіонери, бюджетники, переселенці, які отримують від держави по кілька тисяч гривень. Адже ці гроші не з повітря беруться? Хтось за це платить", — зазначив Боярчук.

Повернення податків на імпорт, що передбачено законопроєктом № 7418, покликане певним чином стабілізувати ситуацію, стверджує Боярчук. Він каже, що іншого шляху досягти такого результату немає, крім хіба що масштабної підтримки з боку західних країн. "Але західні країни дуже добре рахують гроші", — наголосив експерт.

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Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай вважає, що рішення про повернення імпортних мит давно перезріло.

"На початку повномасштабної війни було важливо зняти імпортне мито, щоб спростити перетин кордону імпортними товарами, уникнути дефіциту деяких товарів в Україні, черг на митницях і трохи стримати інфляцію. На сьогодні такий безперешкодний імпорт ймовірніше шкідливий", — вважає економіст.

За його словами, безмитний імпорт стимулює вимивання валюти з України, а також створює надмірну конкуренцію українських виробників.

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"Відсутність імпортних мит та імпортного ПДВ ставить українську продукцію в невигідну позицію, тому що українські виробники здебільшого працюють на загальній системі з ПДВ", — зазначає Юрій Гайдай.

Він упевнений, що повернення податків на імпорт створить здорову конкуренцію, насамперед на ринках харчових продуктів та легкої промисловості, та сприятиме макроекономічній стабільності.

Нагадаємо, Кабмін 30 травня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7418, який передбачає повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари.

У Національному банку виступають за повернення імпортних мит. Заступник голови Сергій Ніколайчук 2 червня під час пресбрифінгу сказав, що результатом звернень НБУ стала реєстрація у Верховній Раді законопроєкту № 7418.

"На нашу думку, повернення до такого оподаткування імпорту дозволить збільшити бюджетні доходи, знизити обсяги імпорту та стимулювати українських виробників. Внаслідок цього, з'явиться можливість з обговоренням механізму додаткового імпортного збору говорити з урядом про скасування систем обмежень купівлі валюти та переказів за кордон лише на цілі критичного імпорту", — сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Фокус, урядовий законопроєкт № 7418 також скасовує пільги на ввезення авто. Це істотно знизить кількість автомобілів, що ввозять в Україну.