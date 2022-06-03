Ради денег на пенсии: в Украине готовятся вернуть налоги для импорта

Налогообложение импорта, предусмотренное законопроектом №7418, необходимо для стабильных выплат пенсий и социальных платежей, говорят опрошенные Фокусом экономисты.

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Возвращение импортных пошлин — решение, которого не избежать. Такую мысль Фокусу высказал Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина.

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"Правительство щедро поступило в начале полномасштабной войны, когда освободило от налогов почти весь импорт. Тогда из-за шока импорт очень сильно просел. Но долго так продолжаться не могло. Поэтому я считаю, что это решение было неизбежным – не скажу, что правильным, но неизбежным", — сказал Боярчук.

Он допускает, что стоило еще раньше отменить эти налоговые льготы — или с самого начала вводить их более взвешенно, точечно.

"Я понимаю разочарование предпринимателей, которые говорят: "И так тяжело, а вы еще заставляете платить". Но есть пенсионеры, бюджетники, переселенцы, получающие от государства по несколько тысяч гривен. Ведь эти деньги не из воздуха берутся? Кто-то за это платит", — отметил Боярчук.

Возврат налогов на импорт, что предусмотрен законопроектом №7418, призван определенным образом стабилизировать ситуацию, утверждает Боярчук. Он говорит, что другого пути достичь такого результата нет — кроме, разве что, масштабной поддержки со стороны западных стран. "Но западные страны очень хорошо считают деньги", — подчеркнул эксперт.

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Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай считает, что решение о возврате импортных пошлин давно перезрело.

"В начале полномасштабной войны было важно снять импортные пошлины, чтобы упростить пересечение границы импортными товарами, избежать дефицита некоторых товаров в Украине, очередей на таможнях и немного сдержать инфляцию. На сегодняшний день такой беспрепятственный импорт скорее вреден", — считает экономист.

По его словам, беспошлинный импорт стимулирует вымывание валюты из Украины, а также создает чрезмерную конкуренцию для украинских производителей.

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"Отсутствие импортных пошлин и импортного НДС ставит украинскую продукцию в невыгодную позицию, потому что украинские производители, в основном, работают на общей системе по НДС", — отмечает Юрий Гайдай.

Он уверен, что возврат налогов на импорт создаст здоровую конкуренцию, в первую очередь, на рынках продуктов питания и легкой промышленности и будет способствовать макроэкономической стабильности.

Напомним, Кабмин 30 мая зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7418, который предусматривает возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары.

В Национальном банке выступают за возвращение импортных пошлин. Замглавы Сергей Николайчук 2 июня в ходе пресс-брифинга сказал, что результатом обращений НБУ стала регистрация в Верховной Раде законопроекта № 7418.

"По нашему мнению, возврат к такому налогообложению импорта позволит увеличить бюджетные доходы, снизить объемы импорта и стимулировать украинских производителей. В результате этого, появится возможность с обсуждением механизма дополнительного импортного сбора говорить с правительством об отмене систем ограничений покупки валюты и переводов за границу исключительно на цели критического импорта", — сказал Николайчук.

Напомним, как ранее сообщал Фокус, правительственный законопроект № 7418 также отменяет льготы на ввоз авто. Это существенно снизит количество ввозимых в Украину подержанных автомобилей.