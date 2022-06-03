Парламент скоро может отменить льготную растаможку подержанных иномарок

В случае принятия законопроекта вместо нынешних около 70 тыс. импортных иномарок в месяц в страну будут ввозить около 10 тысяч ежемесячно.

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Возврат пошлины, акцизного сбора и НДС на импорт автомобилей, что предусмотрены законопроектом №7418, существенно сократит количество ввозимых из-за границы машин. Об этом Фокусу сказал директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий.

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"Количество ввозимых автомобилей значительно упадет, в разы. Импорт останется на уровне 10 тыс. в месяц", — считает Омельницкий.

Ранее нардеп от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк публиковал данные о том, что за период действия льгот на ввоз авто, за апрель-май завезли 123,6 тыс. машин и темпы не падают: в среднем в будний день завозят 4-5 тыс. авто. В комментарии Фокусу Железняк говорил о 140 тыс. ввезенных авто.

Таким образом, в случае принятия законопроекта парламентом произойдет сокращение импорта иномарок б/у до 10 тыс. автомобилей в месяц, или падение в семь раз.

Олег Омельницкий подчеркивает, что в случае возврата налогов на импорт, в том числе, сократятся поставки гуманитарных авто. Он прогнозирует, что украинцы, как и до полномасштабной войны, будут ввозить машины возрастом приблизительно 5-10 лет.

Он считает, что законопроект в нынешней редакции предложен не вовремя.

"Нужно дифференцированно подходить к этому вопросу и оставить нулевое растаможивание на автомобили старше 7-10 лет, потому что именно на такие приходится значительные объемы гуманитарных авто и авто, которые сейчас нужны гражданам", — говорит Омельницкий.

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По его словам, возвращать налоги стоило бы постепенно, предварительно предупредив об этом.

"Например, нашли волонтеры какие-то авто для ВСУ, их профинансировали, нужно доставить. Когда они прибудут на границу, выяснится, что нужно еще 30% таможенных платежей. Кто будет их платить? Что делать с теми авто, которые выкупили благотворительные организации для поставки в Украину? Везти обратно? Бросать на границе? Или просить благотворителей сбросить еще 30%?" — задается вопросами Олег Омельницкий.

Законопроект №7418 планируют вынести на голосование под куполом Верховной Рады на следующей пленарной неделе, в середине июня, сказал Фокусу Ярослав Железняк. Он также выразил сомнение, что среди депутатов будет достаточно голосов, чтобы поддержать законопроект за основу и в целом.

"Пока я не слышал дискуссий вокруг этого законопроекта — ни аргументов за, ни против", — сказал он.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев отказался комментировать законопроект, направив с вопросами к инициатору законодательной инициативы, Кабинету министров.

Кабинет министров 30 мая внес в Верховную Раду законопроект №7418, который предусматривает возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары.

Напомним, льготная растаможка в Украине официально заработала с 8 апреля 2022 года. Закон, который вступил в силу, предусматривал отмену НДС, ввозных пошлин и акцизов на импортные товары, в том числе автомобили, которые ввозятся на территорию Украины во время действия военного положения.

Также сообщалось, что после введения льготной растаможки на границе с Украиной образовывались большие очереди из "евроблях", которые водители хотели ввезти на территорию страны.

В конце апреля Верховной Раде уже предлагали частично вернуть налоги на импорт авто, но инициативу сняли с рассмотрения.