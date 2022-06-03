Парламент скоро може скасувати пільгове розмитнення вживаних іномарок

У разі ухвалення законопроєкту замість нинішніх близько 70 тис. імпортних іномарок на місяць до країни ввозитимуть близько 10 тисяч щомісяця.

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Повернення мита, акцизного збору та ПДВ на імпорт автомобілів, що передбачені законопроєктом №7418, суттєво скоротить кількість ввезених з-за кордону машин. Про це Фокус сказав директор інформаційно-аналітичної групи "Автоконсалтинг" Олег Омельницький.

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"Кількість ввезених автомобілів значно впаде в рази. Імпорт залишиться на рівні 10 тис. на місяць", — вважає Омельницький.

Раніше нардеп від фракції "Голос", представник парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк публікував дані про те, що за період дії пільг на ввезення авто за квітень-травень завезли 123,6 тис. машин і темпи не падають: у середньому в будній день завозять 4-5 тис. автомобілів. У коментарі Фокусу Железняк говорив про 140 тис. ввезених авто.

Так, у разі ухвалення законопроєкту парламентом відбудеться скорочення імпорту іномарок б/в до 10 тис. автомобілів на місяць, або падіння у сім разів.

Олег Омельницький наголошує, що в разі повернення податків на імпорт, зокрема, скоротяться постачання гуманітарних авто. Він прогнозує, що українці, як і до повномасштабної війни, ввозитимуть машини віком приблизно 5-10 років.

Він вважає, що законопроєкт у нинішній редакції запропоновано не вчасно.

"Потрібно диференційовано підходити до цього питання та залишити нульове розмитнення на автомобілі старше 7-10 років, тому що саме на такі припадає значні обсяги гуманітарних авто та авто, які зараз потрібні громадянам", — каже Омельницький.

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За його словами, повертати податки варто було б поступово, заздалегідь попередивши про це.

"Наприклад, знайшли волонтери якісь авто для ЗСУ, їх профінансували, треба доставити. Коли вони прибудуть на кордон, з'ясується, що потрібно ще 30% митних платежів. Хто їх платитиме? Що робити з тими авто, які викупили благодійні організації для поставки в Україну? Везти назад? Кидати на кордоні? Чи просити благодійників скинути ще 30%?" — запитує Олег Омельницький.

Законопроєкт №7418 планують винести на голосування Верховної Ради наступного пленарного тижня, у середині червня, сказав Фокусу Ярослав Железняк. Він також висловив сумнів, що серед депутатів буде достатньо голосів, щоб підтримати законопроєкт за основу та загалом.

"Поки я не чув дискусій навколо цього законопроєкту — ні аргументів за, ні проти", — сказав він.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев відмовився коментувати законопроєкт, направивши з питаннями до ініціатора законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів.

Кабінет міністрів 30 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт №7418, який передбачає повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари.

Нагадаємо, пільгове розмитнення в Україні офіційно запрацювало з 8 квітня 2022 року. Закон, який набув чинності, передбачав скасування ПДВ, ввізного мита та акцизів на імпортні товари, зокрема автомобілі, що ввозяться на територію України під час дії воєнного стану.

Також повідомлялося, що після введення пільгового розмитнення на кордоні з Україною утворювалися великі черги з "євроблях", які водії хотіли ввезти на територію країни.

Наприкінці квітня Верховній Раді вже пропонували почасти повернути податки на імпорт авто, але ініціативу зняли з розгляду.