Кабмін пропонує скасувати пільгове ввезення автомобілів в Україну

За весь час дії пільгового розмитнення бюджет України, за даними уряду, втратив щонайменше 13 млрд гривень.

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З моменту набуття чинності закону про скасування ввізного мита на товари та автомобілі в Україну за пільговими умовами ввезли майже 124 тисячі транспортних засобів. Проте Верховній Раді пропонують повернути сплату всіх акцизів та зборів. Статистику у своєму Telegram-каналі оприлюднив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Пільгове ввезення авто в Україну — статистика

За його словами, в період з квітня по травень 2022 року в Україну за пільговими умовами ввезли 123,6 тисячі автомобілів.

Загальний розмір податкової та митної пільги, як стверджує Ярослав Железняк, становить 13,6 мільярда гривень. Щобільше, темпи ввезення транспортних засобів на територію України не падають, а в середньому щоденно державний кордон перетинають від 4 до 5 тисяч автомобілів.

Пільгове ввезення авто в Україну — повернення оподаткування

На тлі масового ввезення авто за пільговими умовами Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №7418, який передбачає повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари.

Автори документа, як йдеться в пояснювальній записці, пропонують повернути оподаткування, скасоване законом №2142:

на товари, що ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи (щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, які не сплачують до бюджету ввізне мито (середні щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозять громадяни (через пільгові умови до бюджету не надійшло близько 13 млрд гривень, а громадяни ввезли понад 119 тисяч автомобілів, зокрема моделі преміумкласу).

Законопроєкт №7418 також передбачає звільнення від сплати збору на обов'язкове держстрахування (пенсійний збір — ред.) тих громадян, які ввозять електромобілі. Автори розраховують, що затвердження документа збільшить щомісячні надходження до бюджету щонайменше на 3,5 млрд гривень.

Нагадаємо, пільгове розмитнення в Україні офіційно запрацювало з 8 квітня 2022 року. Закон, який набув чинності, передбачав скасування ПДВ, ввізного мита та акцизів на імпортні товари, зокрема автомобілі, що завозять на територію України під час дії воєнного стану.

Також повідомляли, що після введення пільгового розмитнення на кордоні з Україною утворювалися великі черги з "євроблях", які водії хотіли ввезти на територію країни.