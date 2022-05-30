Кабмин предлагает отменить льготный ввоз автомобилей в Украину

За все время действия льготной растаможки бюджет Украины, по данным правительства, потерял как минимум 13 млрд гривен.

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С момента вступления в силу закона об отмене ввозной пошлины на товары и автомобили в Украину по льготным условиям ввезли почти 124 тысячи транспортных средств. Однако, Верховной Раде предлагают вернуть уплату всех акцизов и сборов. Статистику в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Льготный ввоз авто в Украину — статистика

По его словам, в период с апреля по май 2022 года в Украину по льготным условиям ввезли 123,6 тысяч автомобилей.

Общий размер налоговой и таможенной льготы, как утверждает Ярослав Железняк, составляет 13,6 миллиардов гривен. Более того, темпы ввоза транспортных средств на территорию Украины не падают, а в среднем ежедневно государственную границу пересекают от 4 до 5 тысяч автомобилей.

Льготный ввоз авто в Украину — возвращение налогообложения

На фоне массового ввоза авто по льготным условиям Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №7418, который предусматривает возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары.

Авторы документа, как говорится в пояснительной записке, предлагают вернуть налогообложение, которое было отменено законом №2142:

на товары, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд. грнивен НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, которые не уплачивают в бюджет ввозную пошлину (средние ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, которые ввозятся гражданами (из-за льготных условий в бюджет не поступило около 13 млрд гривен, а граждане ввезли более 119 тысяч автомобилей, в том числе модели премиум-класса).

Законопроект №7418 также предусматривает освобождение от уплаты сбора на обязательное госстрахование (пенсионный сбор — ред.) тех граждан, которые ввозят электромобили. Авторы рассчитывают, что утверждение документа увеличит ежемесячные поступления в бюджет как минимум на 3,5 млрд гривен.

Напомним, льготная растаможка в Украине официциально заработала с 8 апреля 2022 года. Закон, который вступил в силу, предусматривал отмену НДС, ввозных пошлин и акцизов на импортные товары, в том числе автомобили, которые завозятся на территорию Украины во время действия военного положения.

Также сообщалось, что после введения льготной растаможки на границе с Украиной образовывались большие очереди из "евроблях", которые водители хотели ввезти на территорию страны.