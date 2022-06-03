Рыночная вакханалия. Почему государство отпустило рынок топлива, а бензина больше не стало

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У нас в последнее время принято обещать. Я понимаю коммуникаторов, которые говорят о намерениях, как о принятых решениях, ведь им нужно формировать успокаивающие новости. Когда к гражданам приходит понимание, что вместо решений их кормят обещаниями, возникает вопрос – чем вы, чиновники, вообще там занимаетесь?

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Нам огромное количество раз обещали, что "в течение недели" кризис на рынке топлива будет урегулирован. И государство фактически ушло с рынка, сняло любые ограничения, но, увы, ничего не сделало для насыщения этого рынка.

Глупая позиция недоучившихся людей. Они думают, что энергетические рынки сами могут установить цены, которые одинаково устроят и потребителей, и поставщиков. Но это невозможно.

Трейдерам сейчас выгодно ограничивать объемы закупок, потому что это обеспечивает высокий, а подчас ажиотажный, спрос, а значит, они могут устанавливать цены, что не соответствуют реальной платежеспособности потребителей.

Сегодня трейдерам невыгодно увеличивать объемы поставок бензина и дизеля, ведь это влияет на цены — они могут мгновенно упасть

Ситуация заморожена, а правительство ничего не делает, чтобы стимулировать поставки на рынок.

Кризиса пока нет, но он будет, когда цена 70 грн за литр отразится на стоимости всех товаров и услуг в стране.

Способы решить проблемные вопросы рынка топлива есть. У нас война. Во время войны можно обязывать кого бы то ни было завозить топливо в том количестве, которое необходимо. Это первое. Второе. Если топливо реализуется, то необходимо следить, как оно реализуется и по какой цене. И если кто-то позволяет себе ради прибыли прятать маржу где-нибудь в опте, или устанавливать цены, которые экономически не обоснованы, то тогда нужен очень резкий ответ — вплоть до установления временной администрации в компании, как это происходит в неплатежеспособных банках. А руководителя такой компании под арест. И если он за границей, то под арест тех, кто его туда пустил, я точно знаю, что несколько военнообязанных руководителей трейдеров сейчас находятся в Швейцарии, почему?

Важно

Цены на топливо в Украине растут: в каких регионах самый дорогой бензин

Важно и то, что должны быть государственные контракты о поставках топлива, подписанные тем же Госрезервом о закупках определенных объемов на заводах Европы. Долгосрочные контракты – на два года. И должны идти централизованно поставки топлива в Украину. И они должны идти на удовлетворение нужд сил обороны, МЧС, аграриев.

[ + – ] Еще в апреле бензин А-95 можно было приобрести по цене 35 грн./литр, но сегодня в Киеве его стоимость - 52-65 грн./литр Фото: ТАСС

У нас должно быть топливо, объемы которого гарантированно поставляются в Украину, и по той цене, которая понятна и стабильна, и тогда мы увидим, что топливо не по 80 грн/литр может продаваться, а по 40-50 грн/литр. И тогда мы увидим, что все, что завозят трейдеры к нам на заправки сейчас, — не то, что нужно потребителям.

Нашим потребителям не нужен бензин Евро-5, не нужен дизель Евро-5, никому не нужно – две трети автомобилей в стране вполне устроит Евро-3.

И если говорить о государстве, то от него нужен, конечно же, прогнозный баланс, распределение поставок – откуда, кто, через какие пункты пропуска, сколько потребляется и какой марки в каких регионах.

Не должно быть рыночной вакханалии, когда в западных регионах есть топливо, а в Сумской его нет, так как туда не везет никто. Зато государство делает вид, что в отдаленные от западной границы области кто-то самостоятельно по своему собственному желанию привезет бензин.

Важно