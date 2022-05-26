Цены на топливо в Украине растут: в каких регионах самый дорогой бензин

Литр бензина в Украине теперь стоит около 49-52 грн, а дизтоплива — 56-57 грн. Автогаз заправки реализуют по цене 34-39,99 грн за литр.

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В регионах Украины сложилась приблизительно одинаковая ситуация с наличием топлива, об этом говорят данные карты ЛУН, созданной в кооперации с экспертами Consulting Group A-95. Общая тенденция такова: чем дороже топливо — тем больше шансов, что оно есть в наличии.

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В Киеве на АЗС ОККО на улице Нижний Вал А-95 продают по 51 грн, А-95+ — по 52 грн, дизтопливо — по 57 грн, автогаз — по 39,99 грн. В комментариях очевидцы подтверждают, что бензин и дизель есть в наличии, хотя в понедельник к вечеру бензина не было.

Сеть KLO хоть и озвучивает свои цены на бензин, клиенты в комментариях часто пишут, что фактически топлива на АЗС сети нет. Такая же ситуация — на заправках сетей "Укрнафта", "Авиас".

Сеть UPG на проспекте Освободителей продает А-95+ по 49 грн, дизтопливо по 56 грн, автогаз по 34 грн. Пользователи вчера подтверждали наличие дизеля, сегодня — бензина.

В Киевской области очевидцам удается заправляться на заправках сетей ОККО, где бензин стоит 52 грн./литр, а дизель — 57 грн./литр. Также периодически идет завоз бензина на АЗС Motto в Вышгороде, цена А-95 — 65 грн./литр.

В Житомире на проспекте Независимости UPG поставил ценник 49 грн за литр А-95+ и 34 грн за автогаз. Пользователи подтвердили, что позавчера бензин был в наличии. В селе Заречаны ОККО продает А-95 по 51 грн, А-95+ — по 52 грн, дизтопливо — по 57 грн, автогаз — по 39,99 грн, как и в столице. Очевидцы вчера подтвердили наличие.

В Черкассах пользователи в последний раз подтверждали наличие топлива на заправках 20 мая. В Умани ОККО продает топливо по своим стандартным тарифам, сегодня топливо в наличии, говорят клиенты. АЗС "Укрнафта" по ул. Тимирязева выставила ценник 49 грн за А-92, 50 грн за А-95, 50,5 грн за А-95+, 55 грн за дизтопливо и 39,95 грн за автогаз, но последнее подтверждение от клиентов по наличию топлива было 21 мая.

В Кропивницком на ул. Кропивницкого на заправке ANP есть топливо A-92 Energy, подтверждают пользователи, а также на некоторых заправках ОККО по их тарифной сетке.

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Найти топливо в Николаеве — это сложный вызов. Последние подтверждения наличия бензина датированы 19-м мая. Сегодня говорят о наличии топлива на заправке WOG в селе Нечаяное Николаевской области, но с системой оплаты есть особенности — часть продукции отпускают по топливным картам.

В Одессе "Укрнафта" на Черноморского казачества отпускает А-92 по 49 грн, А-95 — по 50 грн, А-95+ — по 50,5 грн, дизтопливо — по 55 грн. На АЗС WOG на Балковской вчера и сегодня есть бензины: А-95 — по 51 грн, А-95+ — по 52 грн. На заправке UPG в Малиновском районе сегодня есть бензин.

В восточных регионах есть расценки на топливо, но нет подтверждения его наличия от пользователей. Такая же ситуация в Сумах, Чернигове.

В Днепре, по данным онлайн-карты, много подтвержденного топлива на заправках Авиас за 19-20 мая, озвученные цены: 49 грн. за А-92, 55 грн за дизтопливо, 39,94 грн за автогаз.

В Виннице на WOG по ул. Лебединского сегодня отпускают А-95 по 51 грн, А-95+ — по 52 грн. На заправке UPG по Немировскому шоссе позавчера был бензин.

В Черновцах на WOG по Героев Майдана вчера был дизель по 57 грн. Пользователи не подтверждают наличие топлива на заправках ANP и "Укрнафты".

В Ивано-Франковске на заправках есть преимущественно дизель, его продают по 57 грн.

Во Львове есть бензин и дизель на некоторых заправках ОККО и WOG, но не каждый день. И в целом ситуация в городе не сильно отличается от других регионов, несмотря на близость к Польше, откуда могут идти бензовозы и цистерны по железной дороге. Впрочем, корреспондент Фокуса 21 мая отметила, что во Львовской области топливо на разных АЗС в наличии, очередей нет, а цена в сети БРСМ для А-95 — 45 грн./литр.

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Напомним, в Украине с мая прошлого года действовало госрегулирование цен на бензин и дизель.

Ажиотажный спрос на топлива начался одновременно с полномасштабным военным наступлением России на Украину 24 февраля. Цены на бензин подскочили. Со временем власти снизили налоги на топливо.

Но в конце апреля на заправки начали собираться огромные очереди — стал заметен дефицит. Чтобы исправить ситуацию, в середине мая отменили госрегулирование цен. Вместо этого запустили проверки автозаправок.