Ціни на пальне в Україні зростають: у яких регіонах найдорожчий бензин

Літр бензину в Україні тепер коштує приблизно 49–52 грн, а дизпалива — 56–57 грн. Автогаз заправки продають за ціною 34-39,99 грн за літр.

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У регіонах України склалася приблизно однакова ситуація з наявністю палива, про це свідчать дані карти ЛУН, створеної в кооперації з експертами Consulting Group A-95. Загальна тенденція така: чим дорожче паливо — тим більше шансів, що воно є.

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У Києві на АЗС ОККО на вулиці Нижній Вал А-95 продають по 51 грн, А-95+ — по 52 грн, дизпаливо — по 57 грн, автогаз — по 39,99 грн. У коментарях очевидці підтверджують, що бензин і дизель є, хоча в понеділок до вечора бензину не було.

Мережа KLO хоч і озвучує свої ціни на бензин, клієнти в коментарях часто пишуть, що палива на АЗС мережі фактично немає. Така сама ситуація — на заправках мереж "Укрнафта", "Авіас".

Мережа UPG на проспекті Визволителів продає А-95+ по 49 грн, дизпаливо по 56 грн, автогаз по 34 грн. Користувачі вчора підтверджували наявність дизеля, сьогодні — бензину.

У Київській області очевидцям вдається заправлятися на заправках мереж ОККО, де бензин коштує 52 грн/літр, а дизель — 57 грн/літр. Також періодично йде завезення бензину на АЗС Motto у Вишгороді, ціна А-95 — 65 грн/літр.

У Житомирі на проспекті Незалежності UPG поставив цінник 49 грн за літр А-95+ та 34 грн за автогаз. Користувачі підтвердили, що позавчора бензин був у наявності. У селі Зарічани ОККО продає А-95 по 51 грн, А-95+ — по 52 грн, дизпаливо — по 57 грн, автогаз — по 39,99 грн, як і в столиці. Очевидці учора підтвердили наявність.

У Черкасах востаннє підтверджували наявність палива на заправках 20 травня. В Умані ОККО продає паливо за своїми стандартними тарифами, сьогодні в наявності, кажуть клієнти. АЗС "Укрнафта" на вул. Тімірязєва виставила цінник 49 грн за А-92, 50 грн за А-95, 50,5 грн за А-95+, 55 грн за дизпаливо та 39,95 грн за автогаз, але останнє підтвердження від клієнтів щодо наявності палива було 21 травня.

У Кропивницькому на вул. Кропивницького на заправці ANP є паливо A-92 Energy, підтверджують користувачі, а також на деяких заправках ОККО за їхньою тарифною сіткою.

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Знайти паливо в Миколаєві — це складний виклик. Останні підтвердження наявності бензину датовані 19 травня. Сьогодні говорять про наявність палива на заправці WOG у селі Нечаяне Миколаївської області, але із системою оплати є особливості — частину продукції відпускають за паливними картками.

В Одесі "Укрнафта" на Чорноморського козацтва відпускає А-92 по 49 грн, А-95 — по 50 грн, А-95+ — по 50,5 грн, дизпаливо — по 55 грн. На АЗС WOG на Балківській учора і сьогодні є бензини: А-95 — по 51 грн, А-95+ — по 52 грн. На заправці UPG у Малиновському районі сьогодні є бензин.

У східних регіонах є ціни на пальне, але немає підтвердження його наявності від користувачів. Така сама ситуація у Сумах, Чернігові.

У Дніпрі, за даними онлайн-карти, багато підтвердженого палива на заправках Авіас за 19-20 травня, озвучені ціни: 49 грн за А-92, 55 грн за дизпаливо, 39,94 грн за автогаз.

У Вінниці на WOG на вул. Лебединського сьогодні відпускають А-95 за 51 грн, А-95+ — по 52 грн. На заправці UPG по Немирівському шосе позавчора був бензин.

У Чернівцях на WOG по Героїв Майдану вчора був дизель по 57 грн. Користувачі не підтверджують наявність палива на заправках ANP та "Укрнафти".

В Івано-Франківську на заправках є здебільшого дизель, його продають по 57 грн.

У Львові є бензин і дизель на деяких заправках ОККО та WOG, але не щодня. І загалом ситуація у місті не дуже відрізняється від інших регіонів, незважаючи на близькість до Польщі, звідки можуть йти бензовози та цистерни залізницею. Утім, кореспондентка Фокусу 21 травня зазначила, що у Львівській області паливо на різних АЗС є, черг немає, а ціна в мережі БРСМ для А-95 — 45 грн/літр.

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Нагадаємо, в Україні з травня минулого року діяло держрегулювання цін на бензин і дизель.

Ажіотажний попит на паливо розпочався одночасно з повномасштабним військовим наступом Росії на Україну 24 лютого. Ціни на бензин підскочили. Згодом влада знизила податки на паливо.

Але наприкінці квітня на заправки почали збиратися величезні черги — став помітним дефіцит. Щоб виправити ситуацію, у середині травня скасували держрегулювання цін. Натомість запустили перевірки автозаправок.