Долги и гранты: что нужно Украине для победы

Падение деловой активности вследствие военных действий и почти полный отказ от экспорта ведет к серьезным проблемам. Соотношение госдолга к ВВП Украины к концу 2022 года может достичь 80-90%.

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Для эффективного противостояния агрессии России Украине не хватает собственных доходов украинского госбюджета. Недофинансирование расходов представители власти оценивают в $5 млрд в месяц. Об этом Фокус пишет в статье "Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны".

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В комментарии Фокусу Максим Самойлюк, младший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) отмечает, что в апреле 2022 года за счет налоговых, таможенных и других поступлений Украина покрыла лишь 32% (54 млрд грн) расходов общего фонда бюджета, еще 13% – за счет грантов и более половины (54%) профинансировали заимствования.

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По $5 млрд в месяц. Нужны ли Украине миллиардные кредиты МВФ во время войны

В дальнейшем важность иностранной финансовой помощи будет еще более возрастать, так как уровень поступлений в бюджет может и далее снижаться. Долговое бремя будет расти. Ведь, как отмечает Самойлюк, доля грантов, которые впоследствии не нужно возвращать, в структуре международной помощи Украине составляет только около 40%.

Пока ситуация с госдолгом Украины не выглядит угрожающей.

"Практически неизменный долг в денежном эквиваленте — позитив, с другой стороны — свидетельство того, что объемы кредитов от международных партнеров могли бы быть и больше", — отметил в комментарии Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Ваврищук предупреждает, что с июня 2022 года прирост госдолга станет более заметным. Ведь страны Большой семерки и ЕС должны финализировать пакеты помощи Украине. Соответственно, более существенные кредиты начнут поступать на регулярной основе.

Долговую нагрузку на Украину усугубит ожидаемое резкое сокращение ВВП в долларовом эквиваленте. Как писал Фокус, из-за российской агрессии ВВП Украины в 2022 году может потерять от 20% до 60%. В пересчете в инвалюту потери могут выглядеть еще существеннее из-за риска девальвации гривны. Напомним, пока НБУ удерживает официальный курс на довоенном уровне 29,25 UAH/USD, однако на наличном рынке доллар стоит 35-37 UAH/USD.

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Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны

Если в 2021 году соотношение госдолга к ВВП составило около 50%, то к концу 2022 года, по оценке Ваврищука, оно может достигнуть диапазона 80-90%. Однако, по словам эксперта, облегчает ситуацию то, что большинство кредитов предоставляется под символическую процентную ставку, а сроки возврата превышают десять лет.

Ранее Фокус писал, что даже в случае скорого окончания войны с Россией, экономика Украины будет выходить на довоенный уровень 5-6 лет.