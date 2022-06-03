Борги та гранти: що потрібно Україні для перемоги

Падіння ділової активності внаслідок військових дій і майже повна відмова від експорту веде до серйозних проблем. Співвідношення держборгу до ВВП України до кінця 2022 року може сягнути 80-90%.

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Для ефективного протистояння агресії Росії Україні не вистачає власних прибутків українського держбюджету. Недофінансування видатків представники влади оцінюють у $5 млрд на місяць. Про це Фокус пише в статті "Без експорту та податків. Як виживає економіка України після 100 днів війни".

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У коментарі Фокусу Максим Самойлюк, молодший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) зазначає, що у квітні 2022 року за рахунок податкових, митних та інших надходжень Україна покрила лише 32% (54 млрд грн) видатків загального фонду бюджету, ще 13% — за рахунок грантів, і більше половини (54%) профінансували позики.

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Надалі важливість іноземної фінансової допомоги ще зростатиме, оскільки рівень надходжень до бюджету може й надалі знижуватися. Борговий тягар зростатиме. Адже, як зазначає Самойлюк, частка грантів, які згодом не треба повертати, у структурі міжнародної допомоги в Україні становить лише близько 40%.

Поки що ситуація з держборгом України не має загрозливий вигляд.

"Практично незмінний борг у грошовому еквіваленті — позитив, з іншого боку — свідчення того, що обсяги кредитів від міжнародних партнерів могли б бути й більшими", — зазначив у коментарі Фокусу Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Ваврищук попереджає, що з червня 2022 року приріст держборгу стане помітнішим. Адже країни Великої сімки та ЄС мають фіналізувати пакети допомоги Україні. Відповідно, суттєвіші кредити почнуть надходити на регулярній основі.

Боргове навантаження на Україну посилить очікуване різке скорочення ВВП у доларовому еквіваленті. Як писав Фокус, через російську агресію ВВП України у 2022 році може втратити від 20% до 60%. У перерахунку в інвалюту втрати можуть мати ще суттєвіший вигляд через ризик девальвації гривні. Нагадаємо, поки що НБУ утримує офіційний курс на довоєнному рівні 29,25 UAH/USD, проте на готівковому ринку долар коштує 35-37 UAH/USD.

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Якщо 2021 року співвідношення держборгу до ВВП становило близько 50%, то до кінця 2022 року, за оцінкою Ваврищука, воно може досягти діапазону 80-90%. Проте, за словами експерта, полегшує ситуацію те, що більшість кредитів надається під символічну відсоткову ставку, а термін повернення перевищує десять років.

Раніше Фокус писав, що навіть у разі швидкого закінчення війни з Росією економіка України виходитиме на довоєнний рівень 5-6 років.