Отримане за ленд-лізом Україні доведеться повернути, але не обов'язково грошима, — експерти

Ймовірними альтернативними формами оплати за надану військову допомогу від США можуть стати пільгова оренда територій, продовольство, а також партнерські проєкти та поступки у торгівлі.

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Підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня закон S. 3522 про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передавання Україні військової техніки США в оренду або в борг із відтермінованою оплатою. Тобто після закінчення війни з Росією це озброєння доведеться повернути США або розрахуватися за нього.

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Україна в межах ленд-лізу отримає озброєння на десятки мільярдів доларів, — експерти

Олександр Кондрасій, адвокат ТОВ "А.С.А.Групп" уточнює, що закон відкриває можливість постачання низки видів техніки, зокрема військових літаків і катерів, обладнання військового призначення, широкого асортименту електронних систем захисту, комунікацій, координації підрозділів на полі бою, засобів персонального захисту солдат тощо. При цьому, виключенням із програми є зброя тотальної руйнації або масового знищення живої сили, наприклад ядерна.

Кондрасій пояснює, що умови та терміни виплат будуть окремо встановлені у міжурядових договорах, протягом дії яких сторони можуть коригувати форму, графік чи спосіб розрахунків.

При цьому до повернення боргу США можуть застосувати досить гнучкий підхід. "Досягнення своїх національних і геополітичних інтересів у США можуть забезпечити альтернативними інструментами, крім грошей, — зазначив у своєму коментарі Фокусу Олександр Кондрасій. — Альтернативою оплати можуть стати: пільгова оренда територій для військових баз чи портів, вигідні ціни закупівлі продовольства, спеціальні партнерські умови реалізації значних енергетичних, інфраструктурних чи торгових проєктів тощо.

Подібні прецеденти вже були в історії. Зокрема, Франція, яка також отримувала допомогу від США в межах ленд-лізу під час Другої світової війни, у 1946 році підписала зі США пакет договорів, які врегулювали борг щодо ленд-лізу в обмін на торгові поступки з боку Франції.

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Ленд-ліз для України. Як це працює на нашу перемогу і чи доведеться оплатити допомогу

Зі свого боку, Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), у коментарі Фокусу зазначив, що повертати техніку або кошти за неї Україні або не доведеться, або доведеться зі суттєвою знижкою протягом тривалого часу. Експерт нагадав, що Великобританія, яка була основним одержувачем допомоги з тодішнього ленд-лізу, розплатилася за техніку зі знижкою 90%, а виплати тривали понад півстоліття. Тим часом Росія, як правонаступник СРСР, розрахувалася за ленд-ліз лише у 2006 році.

Враховуючи історичні аналогії та уточнення експертів, можна припустити, що в найближчій перспективі ленд-ліз особливо не посилить боргове навантаження на Україну. Як зазначає Олександр Кондрасій, необхідність виплат за програмою ленд-ліз вплине на розрахунки за зовнішніми боргами України, проте розраховуватися все ж таки доведеться тим чи інакше.

Раніше Фокус писав, що таке ленд-ліз, на якій основі його надають і які основні юридичні умови угоди. Також експерти розповіли Фокусу, що в межах ленд-лізу Україна може отримати озброєння на десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз Палата представників США схвалила наприкінці квітня 2022 року, а Джо Байден символічно підписав його у День перемоги над нацизмом.