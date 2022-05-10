Полученное по ленд-лизу Украине придется вернуть, но не обязательно деньгами, — эксперты

Вероятными альтернативными формами оплаты за предоставленную военную помощь от США могут стать льготная аренда территорий, продовольствие, а также партнерские проекты и уступки в торговле.

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Подписанный президентом США Джо Байденом 9 мая закон S. 3522 о ленд-лизе предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче Украине военной техники США в аренду или в долг с отсроченной оплатой. То есть, по окончании войны с Россией предоставленное вооружение придется вернуть США или рассчитаться за него.

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Украина в рамках ленд-лиза получит вооружения на десятки миллиардов долларов, — эксперты

Александр Кондрасий, адвокат ООО "А.С.А.Групп" уточняет, что закон открывает возможность поставок ряда видов техники, в том числе военных самолетов и катеров, оборудования военного назначения, широкого ассортимента электронных систем защиты, коммуникаций, координации подразделений на поле боя, средств персональной защиты солдат и т.п. При этом, исключением из программы выступает оружие тотального разрушения или массового уничтожения живой силы, например ядерное.

Кондрасий объясняет, что условия и сроки выплат будут отдельно установлены в межправительственных договорах, в течение действия которых стороны могут корректировать форму, график или способ расчетов.

При этом к возвращению долга в США могут применить довольно гибкий подход. "Достижения своих национальных и геополитических интересов в США могут обеспечить альтернативными инструментами, кроме денег, — отметил в своем комментарии Фокусу Александр Кондрасий. — Альтернативой оплаты могут стать: льготная аренда территорий для военных баз или портов, выгодные цены закупки продовольствия, специальные партнерские условия реализации значительных энергетических, инфраструктурных или торговых проектов и т.д".

Подобные прецеденты уже имели место в истории. В частности, Франция, также получавшая помощь от США в рамках ленд-лиза во время Второй мировой войны, в 1946 году подписала с США пакет договоров, которые урегулировали долг по ленд-лизу в обмен на торговые уступки со стороны Франции.

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Ленд-лиз для Украины. Как это работает на нашу победу и придется ли оплатить помощь

В свою очередь, Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), в комментарии Фокусу отметил, что возвращать технику или средства за нее Украине либо не придется, либо придется с существенной скидкой и в течение продолжительного времени. Эксперт напомнил, что Великобритания, которая была основным получателем помощи по тогдашнему ленд-лизу, расплатилась за технику со скидкой в ​​90%, а выплаты продолжались более полувека. Между тем Россия, как правопреемник СССР, рассчиталась за ленд-лиз только в 2006 году.

Учитывая исторические аналогии и уточнения экспертов, можно предположить, что в ближайшей перспективе ленд-лиз особо не усилит долговую нагрузку на Украину. Как отмечает Александр Кондрасий, необходимость выплат по программе ленд-лиз окажет довольно мягкое влияние на расчеты по внешним долгам Украины, однако рассчитываться все же придется тем или иным образом.

Ранее Фокус писал, что такое ленд-лиз, на какой основе его представляют и каковы основные юридические условия сделки. Также эксперты рассказали Фокусу, что в рамках ленд-лиза Украина может получить вооружения на десятки миллиардов долларов.

Напомним, закон о ленд-лизе Палата представителей США одобрила в конце апреля 2022 года, а Джо Байден символически подписал его в День победы над нацизмом.