Украина в рамках ленд-лиза получит вооружения на десятки миллиардов долларов, — эксперты

В 1941-45 годах США оказали помощь союзникам на сумму примерно в $600 млрд в нынешних ценах. В рамках бюджета на этот год Украина может получить оружия на около $30 млрд.

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В день 77-й годовщины победы над фашизмом 9 мая 2022 года произошло историческое событие – президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который детально уже проанализировал Фокус. Напомним, учрежденный США механизм снабжения союзников по ленд-лизу помог приблизить крах фашистского режима.

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Как отмечает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), в отличие от ленд-лиза образца Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам не только оружие, но и даже топливо и продукты питания, нынешний закон о ленд-лизе предусматривает исключительно поставку вооружений и амуниции.

"Закон прямо не предусматривает конкретной суммы помощи. Ее объем будет зависеть от конкретных потребностей, возникающих в ходе войны. Но, вероятно, речь идет как минимум о миллиардах или о нескольких десятках миллиардах долларов. Очевидно, что для США с бюджетом $6 трлн не будет проблемой выделить такую ​​сумму ради победы над одним из ключевых геополитических противников", — комментирует Горюнов. Для сравнения собеседник Фокуса напоминает, что в 1941-45 годах США оказали помощь союзникам на сумму примерно в $600 млрд в нынешних ценах.

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Александр Кондрасий, адвокат ООО "А.С.А.Групп" отмечает, что в рамках бюджета на 2022 год по прямой инициативе Президента США на оказание военной помощи Украине запланировано выделить около $30 млрд. Однако эксперт уточняет, что точная сумма расходов на обеспечение потребностей Украины в вооружении будут зависеть от спецификации со стороны Украины и объемов таких заказов в межправительственных договорах. При необходимости, возможно увеличение вышеупомянутой суммы. Как писал Фокус, закон о ленд-лизе предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче вооружения в аренду или в долг с отсроченной оплатой.

Чтобы подобная военная помощь как можно быстрее и без промедлений достигла защитников Украины на передовой, потребуется решить широкий спектр юридических, организационных, логистических и технических вопросов. Однако опрошенные Фокусом эксперты надеются, что с получением помощи особых проблем не возникнет.

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"С обеих сторон этим проектом занимаются опытные и профессиональные специалисты, выделение помощи Украине имеет беспрецедентную поддержку как среди украинского населения, так и среди политикума и широкого круга граждан США. Кроме этого стороны, вероятно, отойдут от чисто формального решения возникающих вопросов и будут придерживаться прагматичного и эффективного взгляда на ситуацию, чтобы приблизить нашу победу", — отмечает Эд Оленцевич, юрист ЮФ Kinstellar.

Эксперт добавляет, что украинская команда, которая потенциально может быть привлечена к этому проекту, крайне опытна и пользуется одобрительным признанием на глобальном уровне. В этом контексте имеется в виду Министерство обороны, Министерство финансов, Нацбанк и Агентство по управлению госдолгом.

Напомним, закон о ленд-лизе, одобренный Палатой представителей США в конце апреля 2022 года, Джо Байден подписал в День победы над нацизмом. Программу ленд-лиза, которую использовали во Второй мировой войне, Сенат США возродил в начале апреля 2022 года.