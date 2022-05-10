Україна в межах ленд-лізу отримає озброєння на десятки мільярдів доларів, — експерти

У 1941-45 роках США надали допомогу союзникам на суму приблизно $600 млрд у нинішніх цінах. У межах бюджету на цей рік Україна може отримати зброї майже $30 млрд.

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У день 77-х роковин перемоги над фашизмом 9 травня 2022 року відбулася історична подія — президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який детально вже проаналізував Фокус. Нагадаємо, заснований США механізм постачання союзників із ленд-лізу допоміг наблизити крах фашистського режиму.

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Як зазначає Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), на відміну від ленд-лізу зразка Другої світової війни, коли США постачали союзникам не лише зброю, а й навіть паливо та продукти харчування, нинішній закон про ленд-ліз передбачає виключно поставку озброєнь та амуніції.

"Закон прямо не передбачає конкретної суми допомоги. Її обсяг залежатиме від конкретних потреб, що виникають у процесі війни. Але, ймовірно, йдеться як мінімум про мільярди або кілька десятків мільярдів доларів. Очевидно, що для США з бюджетом $6 трлн не буде проблемою виділити таку суму заради перемоги над одним із ключових геополітичних противників", — коментує Горюнов. Для порівняння співрозмовник Фокусу нагадує, що в 1941-45 роках США надали допомогу союзникам на суму приблизно $600 млрд у нинішніх цінах.

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Олександр Кондрасій, адвокат ТОВ "А.С.А.Групп" зазначає, що в межах бюджету на 2022 рік за прямою ініціативою Президента США на надання військової допомоги Україні заплановано виділити майже $30 млрд. Проте експерт уточнює, що точна сума витрат на забезпечення потреб України в озброєнні залежатиме від специфікації з боку України й обсягів таких замовлень у міжурядових договорах. За необхідності можливе збільшення вищезгаданої суми. Як писав Фокус, закон про ленд-ліз передбачає укладання міжурядових договорів про передавання озброєння в оренду або в борг із відтермінованою оплатою.

Щоб подібна військова допомога якнайшвидше і без зволікань надійшла захисникам України на передовій, потрібно буде вирішити широкий спектр юридичних, організаційних, логістичних і технічних питань. Проте опитані Фокусом експерти сподіваються, що з отриманням особливих проблем не виникне.

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"З обох боків цим проєктом займаються досвідчені та професійні фахівці, виділення допомоги Україні має безпрецедентну підтримку як серед українського населення, так і серед політикуму та широкого кола громадян США. Крім цього, сторони, ймовірно, відійдуть від чисто формального вирішення питань, які виникають, і будуть притримуватися прагматичного й ефективного погляду на ситуацію, щоб наблизити нашу перемогу", — зазначає Ед Оленцевич, юрист ЮФ Kinstellar.

Експерт додає, що українська команда, яка потенційно може бути залучена до цього проєкту, є вкрай досвідченою і користується схвальним визнанням на глобальному рівні. У цьому контексті маються на увазі Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Нацбанк та Агентство з управління держборгом.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз, схвалений Палатою представників США наприкінці квітня 2022 року, Джо Байден підписав у День перемоги над нацизмом. Програму ленд-лізу, яку використали у Другій світовій війні, Сенат США відродив на початку квітня 2022 року.