Відновлення економіки України займе 5-6 років, — експерт

Через російське вторгнення ВВП України за підсумками 2022 року за різними оцінками може втратити від 20% до 60%. Відновлювати країну доведеться щонайменше 5-6 років, вважають опитані Фокусом експерти.

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Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital, зазначив у коментарі Фокусу, що навіть у разі швидкого закінчення війни з Росією, економіка України виходитиме на довоєнний рівень 5-6 років. Таке тривале відновлення в післявоєнний період експерти пояснюють великими втратами, які зазнала українська економіка за 100 днів війни, пише Фокус у статті "Без експорту та податків. Як виживає економіка України після 100 днів війни".

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Якщо на початок червня 2022 року російські окупанти контролювали близько 20% території України (125 тис. кв. км), то прогнозовані втрати економіки за підсумками року оцінюють масштабніше — від 20% до 60%.

Зокрема, у Центрі економічної стратегії (ЦЕС) прогнозують падіння ВВП на 35%. В інвесткомпанії Concorde Capital — на 25-45%.

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Без експорту та податків. Як виживає економіка України після 100 днів війни

За оцінкою Віктора Шулика, директора департаменту управління проєктами РА IBI-Rating за умови швидкого завершення війни та збереження міжнародної підтримки спад економіки буде в межах 30-40%. Однак це ймовірніше оптимістичний сценарій. Адже співрозмовник Фокусу не відкидає, що якщо війна триватиме довго і руйнація української інфраструктури триватиме, втрати ВВП у 2022 році можуть досягти 60% і більше. І тут відновлення країни може затягтися на десятиліття.

Раніше Фокус писав, що, за прогнозами експертів, доходи українців до довоєнного рівня відновлюватимуться протягом 3-5 років.

Нагадаємо, експерти вважають, що боротьба з безробіттям має стати пріоритетом у роботі українського уряду під час війни.