Відновлення довоєнного рівня доходів українців триватиме від 3-5 років, — експерти

Після початку російського вторгнення в більшості українців помітно знизилися доходи. Повернення до довоєнного рівня життя триватиме роками.

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Згідно з опитуванням Фокусу та коментарями експертів, більше половини громадян України через війну зіткнулися зі значним зниженням доходів або повною їх втратою. За прогнозами економістів і HR-фахівців, на довоєнний рівень зарплати повертатимуться роками чи навіть десятиліттями.

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"Відповідно до позитивного сценарію для відновлення довоєнного рівня доходів і економіки в цілому нашій країні знадобиться 3-5 років, — вважає Олександр Соколов, гендиректор Pro-Consulting Company. — Однією з передумов буде повернення після завершення активної фази війни більшої частини громадян, які виїхали за кордон і які зможуть продовжити роботу в різних секторах і галузях економіки для її швидкого відновлення”.

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Соколов проводить аналогію з європейськими країнами, яким після Другої світової війни знадобилося близько чотирьох років для відновлення своєї економічної стабільності та вирівнювання доходів населення. На думку експерта, факторами, які можуть прискорити процес, може стати підвищена підтримка України з-за кордону, потенційне членство в ЄС та інших міжнародних об'єднаннях.

Проте попередній український досвід виходу з криз вселяє менше оптимізму.

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"Для відновлення економіки України після початку військових дій на Донбасі державі знадобилося п'ять років, — нагадує Соколов. — Але якщо вважати поновленням повернення до результатів ВВП 2013 року, то цього не сталося й через 8 років. Відповідно, за помірної підтримки іноземних партнерів процес післявоєнного відновлення економіки України може тривати 8-10 років”.

НR-експертка Тетяна Пашкіна, спираючись на досвід України, також попереджає, що зарплати громадян після криз зростають украй повільно, оскільки навіть у 2019 році в доларовому еквіваленті доходи не досягли рівня докризового 2013 року.

Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine зазначає, що за песимістичним сценарієм у разі затягування військових дій відновлення інфраструктури України триватиме від п'яти років, а відновлення доходів населення до довоєнного рівня триватиме десятиліттями. Колесник вважає, що лише за оптимістичним сценарієм за швидкого припинення бойових дій і за умови безперебійного фінансування відновлення інфраструктури займе 2-3 роки, повернення до довоєнного рівня доходів — 5-10 років.

Відповідно, більшості громадян України доведеться надовго затягувати пояси та переглядати витрати. Докладно про ситуацію з доходами українців і перспективи їх відновлення читайте в огляді Фокусу.