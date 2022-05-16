Восстановление довоенного уровня доходов украинцев будет продолжаться от 3-5 лет, - эксперты

После начала российского вторжения у большинства украинцев заметно снизились заработки. Возвращение к довоенному уровню жизни будет длиться годами.

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Согласно опросу Фокуса и комментариев экспертов, более половины граждан Украины из-за войны столкнулись со значительным снижением доходов или полной их потерей. По прогнозам экономистов и HR-специалистов, на довоенный уровень зарплаты будут возвращаться годами или даже десятилетиями.

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"В соответствии с положительным сценарием для восстановления довоенного уровня доходов и экономики в целом нашей стране понадобится 3-5 лет, — считает Александр Соколов, гендиректор Pro-Consulting Company. — Одной из предпосылок будет возвращение после завершения активной фазы войны большей части граждан, выехавших за границу, которые смогут продолжить работу в разных секторах и отраслях экономики для ее быстрого восстановления".

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Эпоха затянутых поясов. Сколько Украине ждать восстановления довоенного уровня жизни

Соколов проводит аналогию с европейскими странами, которым после второй мировой войны понадобилось около четырех лет для восстановления своей экономической стабильности и выравнивания доходов населения. По мнению эксперта, факторами, которые могут ускорить процесс, может стать повышенная поддержка Украины из-за рубежа, потенциальное членство в ЕС и других международных объединениях.

Однако, предыдущий украинский опыт выхода из кризисов вселяет меньше оптимизма.

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"Для восстановления экономики Украины после начала военных действий на Донбассе государству понадобилось пять лет, – напоминает Соколов. — Но если считать возобновлением возвращения к результатам ВВП 2013 года, то этого не произошло и через 8 лет. Соответственно, при умеренной поддержке иностранных партнеров, процесс послевоенного восстановления экономики Украины может занять 8-10 лет".

НR-эксперт Татьяна Пашкина, опираясь на опыт Украины, также предупреждает, что зарплаты граждан после кризисов растут крайне медленно, поскольку даже в 2019 году в долларовом эквиваленте доходы не достигли уровня докризисного 2013 года.

Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine отмечает, что по пессимистическому сценарию в случае затягивания военных действий восстановление инфраструктуры Украины займет от пяти лет, а возобновление доходов населения до довоенного уровня будет длиться десятилетиями. Колесник считает, что только по оптимистическому сценарию при быстром прекращении боевых действий и при условии бесперебойного финансирования восстановление инфраструктуры займет 2-3 года, возвращения к довоенному уровню доходов — 5-10 лет.

Соответственно, большинству граждан Украины придется надолго затягивать пояса и пересматривать расходы. Подробно о ситуации с доходами украинцев и перспективах их восстановления читайте в обзоре Фокуса.