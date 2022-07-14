Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм"

У світі однією з головних новин став фактичний паритет долара та євро, а в Україні побіжний погляд на обмінники змушує дійти розуміння, що гривня не тільки не зміцнюється до долара, а й стрімко девальвує. Фокус з'ясував причини того, що відбувається з курсом національної валюти.

Економіка воєнного часу — так експерти та фінансисти називають час, коли країна змушена працювати за особливими правилами, що підпорядковані одній меті — перемогти ворога. В Україні повноцінної "військової економіки" в класичному сенсі немає, але її елементи присутні, коли йдеться, наприклад, про зафіксований на міжбанківському ринку курс продажу долара на рівні 23 лютого — 29,25 USDUAH.

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Тим часом НБУ відпустив на свободу роздрібний курс — курс в обмінниках (готівковий) і курс карткових операцій фізосіб (безготівковий). Тож у країні з'явилося кілька валютних курсів, які відрізняються один від одного.

Наприклад, в одному з великих банків готівковий курс долара 13 липня — 38 USDUAH, а для карткових операцій — 36,63 USDUAH.

В іншому банку зовсім інші умови: для готівкових операцій — 38 USDUAH, для карток — 35,42 USDUAH.

Загалом за останні два тижні намітилася тенденція до девальвації гривні на готівковому ринку, де курс у відділеннях банків та в обмінниках вже 12 липня досяг 37,8 USDUAH, а 13 липня — 37,9-38 USDUAH.

[ + – ] Гривня падає і цифри на табло вже не актуальні. Курс долара підбирається до 38-40 гривень Фото: Getty Images

Як зміна карткових курсів потягла за собою готівковий курс гривні

Оскільки банки сьогодні самостійно можуть визначати курс для гривневих карток і курс для продажу та купівлі валюти у відділеннях, то будь-які значні коливання карткових курсів незмінно впливають на курс для купівлі готівкової валюти. Підвищення карткових курсів почалося в червні, після ухвалення НБУ наприкінці травня постанови №102, якою регулятор скасував фіксований курс для безготівкових операцій (карткових операцій) фізосіб. Тоді в НБУ пояснили, що так борються з валютними спекулянтами, які їдуть за кордон із пачкою карт, з яких знімають готівку за вигідним фіксованим курсом.

Утім, навіть підвищення карткових курсів не зупинило валютний туризм. Тож у липні деякі великі банки переглянули свої курси для карток — наблизили курс за картами до курсу на готівковому ринку.

[ + – ] Очікування девальвації, зміна карткових курсів, можливе скасування фіксованого НБУ курсу на міжбанку — причини падіння курсу гривні у липні 2022 року Фото: Наталія Богута

"Одна з причин девальвації — підвищення "карткового" курсу декількома великими системними банками до рівня готівкового. Варто визнати, що так звані "валютні човники" є суттєвим джерелом постачання готівкової валюти в Україну. Навіть очікування подорожчання валюти для них призводить до зростання курсу на сірому ринку всередині країни. Адже ринок закладає цей фактор у ціну одразу. Схоже, готівкова пара гривня/долар знайшла нове рівноважне значення у діапазоні 37,0-38,0 USDUAH", — зазначила в коментарі Фокусу Анна Золотько, директорка департаменту казначейства Юнекс Банку.

У багатьох банках картковий курс був вигідніший за готівковий, але в липні розрив між картковим і готівковим курсом банки почали скорочувати, підвищуючи карткові курси.

В інших банках Фокусу підтвердили, що підвищення карткових курсів серйозно вплинуло на готівковий ринок, де курс дуже швидко досяг позначки 38 USDUAH. Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук зазначив, що серед ймовірних факторів девальвації — підвищення карткових курсів і посилення вимог окремих банків до операцій із платіжними картками (щодо встановлення джерела походження коштів).

Зі свого боку, Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку, повідомив, що падіння курсу гривні справді пов'язане з підвищенням курсу карток основними банками з рівнів 32,70-32,80 UAH/USD до показників кеш-ринку, де торги проходили у межах 35-35,50 USDUAH.

"Після підвищення курсів карток ринок кеш-валюти також відреагував зростанням", — говорить Курінний.

Як нові правила для імпорту впливають на міжбанк

Окрім, власне, карткової причини девальвації експерти називають ще кілька. Серед них — девальваційні очікування, які мають свої передумови.

"Зростання курсу на готівковому ринку викликано посиленими девальваційними очікуваннями, які, зі свого боку, підігріваються двома факторами. Перший — розмови про необхідність переходу до плаваючого курсу на міжбанку. Скасування обмежень щодо купівлі валюти для критичного імпорту та повернення імпортного мита в цьому сенсі стало приводом, адже ці норми раніше неодноразово називалися як обмежувальні можливості для скасування фіксованого курсу. Чим більше на ринку чути про ймовірність такого кроку, тим сильніші девальваційні очікування і попит на валюту на готівковому ринку", — зазначила Анна Золотько.

[ + – ] З 9 липня скасовано так званий критичний імпорт – тепер усі імпортери товарів можуть купувати іноземну валюту Фото: autoua.net

Нові правила для імпортерів НБУ дозволив імпортерам постановою №142 з 9 липня купувати іноземну валюту для будь-яких товарів, а не тільки для товарів критичного імпорту. В НБУ зазначили, що це покращить умови для бізнесу в країні. Крім того, постановою №142 Нацбанк збільшив терміни розрахунку за експортними й імпортними контрактами зі 120 до 180 днів.

"Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну. З метою зниження тиску на валютному ринку НБУ зменшує з 10 до 2 робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року", — зазначили в НБУ. Тобто імпортери не можуть купувати валюту про запас, оскільки зобов'язані переказувати її контрагентам протягом двох днів після покупки.

Костянтин Хведчук каже, що поки що через скасування критичного імпорту попит на міжбанку не виріс. Але, на думку Анни Золотько, є так званий чинник відтермінованого попиту. Отже, попит може підрости буквально протягом 2-3 тижнів. Але на курс це за нинішніх умов не вплине — адже імпортери поки що купують валюту на міжбанку у вузькому коридорі 29,5-29,55 USDUAH. Поки — тому що НБУ може відпустити курс на міжбанку.

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"Імпортерам потрібен час для відновлення роботи за чинними контрактами та укладання нових. Ймовірно, сформований відкладений попит, хоча він і суттєво знизився через війну, все ж таки призведе до збільшення попиту на іноземну валюту. Але про це можна буде говорити трохи пізніше", — каже Анна Золотько.

І все-таки, хоча попит ще не зріс, у банках зазначають, що НБУ регулярно виходить на ринок із пропозицією доларів. "НБУ щодня бере участь у торгах і підтримує гривню, продаючи долар за курсом 29,5474 USDUAH. Резерви витрачаються і покриваються міжнародними грантами та допомогою, сподіваємось на допомогу міжнародних партнерів із питань продажу та логістики агропродукції, що дозволить не витрачати резерви", — зазначив Антон Курінний.

Чому курс євро падає до долара і чи варто купувати долари та євро?

Поки в Україні спостерігається "трикурс", а гривня на готівковому ринку девальвує, у світі активно обговорюють, як курс євро девальвував щодо долара США. З початку 2022 року євровалюта втратила 12%. Експерти вже озвучили, що серед причин девальвації євро — високий рівень інфляції в Європі та нестабільна ситуація з енергоресурсами, пов'язана з війною в Україні.

"Європейський Союз, який до війни отримував приблизно 40% свого газу через російські трубопроводи, намагається зменшити свою залежність від російської нафти та газу. У той же час, Росія скоротила постачання газу в деякі країни ЄС, а нещодавно на 60% скоротила потік газу газопроводу "Північний потік" у Німеччину. Німецькі офіційні особи побоюються, що його більше не вмикнуть. Енергетична криза супроводжується уповільненням економічного зростання, що ставить під сумнів здатність Європейського центрального банку адекватно посилити політику зниження інфляції", — йдеться в статті CNN Business.

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В Україні НБУ в червні підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних, а ось Європейський Центробанк (ЄЦБ) лише планує підвищувати ставку, яка зараз становить 8,6%.

[ + – ] Серед причин девальвації євро – невизначеність з енергоресурсами в Євросоюзі, зокрема плани країн відмовитися від російського газу.

Як зазначається у ЗМІ, серія агресивних підвищень відсоткових ставок центральними банками, зокрема ФРС США, у поєднанні з уповільненням економічного зростання чинитиме тиск на євро. Тобто поки що про зміцнення курсу євро не йдеться.

А в Україні тим часом банки теж привели свої курси для долара та євро у відповідність до світових. Наприклад, у ПриватБанку 13 липня курс продажу долара — 37,9 грн, а євро — 38 грн, в Укргазбанку курс долара — 38 грн, а євро — 38,1 грн, в Ощадбанку курс долара та євро однаковий — на рівні 37,95 грн.

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