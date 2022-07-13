Євро дешевше за долар: світовий ринок не бачив такого майже 20 років

Востаннє американська валюта торгувалася дорожче за європейську в грудні 2002 року.

Курс євро опустився нижче за долар вперше з грудня 2002 року, експерти припускають, що європейська валюта продовжить дешевшати. Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Згідно з даними Forex Capital Markets, у середу, 13 липня, євро опустився до позначки 0,99978 долара, після чого показав незначний ріст. Станом на 16:43 за київським часом котирування становили $1,00214 за 1 євро.

[ + – ] Курс євро до долара

Зниження курсу європейської валюти є результатом численних чинників — починаючи від війни в Україні до енергетичної кризи і закінчуючи ризиком того, що РФ припинить експорт газу і підштовхне єврозону до рецесії. Крім цього, як пишуть журналісти, попит на долар зростає, а деякі аналітики вважають, що приблизний паритет валют може бути кроком подальшого послаблення євро.

Останній етап зниження євро стався після того, як інфляція в США прискорилася у червні більше, ніж прогнозувалося, що підвищило шанси на підвищення ставок американською Федеральною резервною системою.

У публікації зазначається, що зниження вартості євро було стрімким, особливо з огляду на те, що ще в лютому цього року європейська валюта торгувалася близько 1,15 долара. Примітно, що менш як два роки тому чиновники Європейського Центробанку були стурбовані надмірно сильним євро, що призвело до недосягнення рівня інфляції. Однак тепер перед ЄС постає інша проблема — різке падіння його валюти та зростання споживчих цін.

Тим часом, за даними Національного банку України, рівень інфляції в країні перевищив позначку 20% — найбільше подорожчали м'ясо та крупи.

Фокус розбирався, які наслідки для українців матиме політика Нацбанку в умовах повномасштабної війни.