Евро дешевле доллара: мировой рынок не видел такого почти 20 лет

В последний раз американская валюта торговалась дороже европейской в декабре 2002 года.

Курс евро опустился ниже доллара впервые с декабря 2002 года, эксперты допускают, что европейская валюта продолжит дешеветь. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Согласно данным Forex Capital Markets, в среду, 13 июля, евро опустился до отметки в 0,99978 доллара, после чего показал незначительный рост. По состоянию на 16:43 по киевскому времени котировки составили $1,00214 за 1 евро.

[ + – ] Курс евро к доллару

Снижение курса европейской валюты является результатом многочисленных факторов — начиная от войны на Украине до энергетического кризиса и заканчивая растущим риском того, что РФ прекратит экспорт газа и подтолкнет еврозону к рецессии. Помимо этого, как пишут журналисты, спрос на доллар растет, а некоторые аналитики считают, что приблизительный паритет валют может быть шагом к дальнейшему ослаблению евро.

Последний этап снижения евро произошел после того, как инфляция в США ускорилась в июне больше, чем прогнозировалось, что повысило шансы на повышение ставок американской Федеральной резервной системой.

В публикации отмечается, что снижение стоимости евро было произошло стремительно, особенно учитывая, что еще в феврале этого года европейская валюта торговалась около 1,15 доллара. Примечательно, что менее двух лет назад чиновники Европейского Центробанка были обеспокоены чрезмерно сильным евро, который привел к недостижению уровня инфляции. Однако теперь перед ЕС стоит другая проблема — резкое падение его валюты и рост потребительских цен.

Тем временем, по данным Национального банка Украины, уровень инфляции в стране превысил отметку в 20% — больше всего подорожали мясо и крупы.

Фокус разбирался, какие последствия для украинцев будет иметь политика Нацбанка в условиях полномасштабной войны.