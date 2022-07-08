Виновата война: в Нацбанке объяснили, почему в июне цены на продукты и услуги выросли

В июне 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. При этом больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Потребительская инфляция в стране пересекла отметку в 20% (год к году). Об этом сообщил Национальный банк Украины в июльском "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

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Там отметили, что в мае показатель потребительской инфляции составил 18%.

Эксперты Нацбанка сообщили, что ускорение инфляции предопределялось как общемировыми тенденциями, в частности, высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего, связанными с войной.

Факторы влияния на уровень инфляции:

• нарушение производственных и логистических путей

• разрушение активов и инфраструктуры

• ограниченность запасов и возможностей импорта

• оккупация территорий

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В обзоре Нацбанка сказано: больше всего в июне выросли цены на сырые продукты, крупы и мясо. Причин подорожания несколько.

В частности, цены на сырые продукты изменились при появлении ранних овощей. Овощи, в свою очередь, подорожали из-за оккупации Россией южных регионов Украины.

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Цена на гречку "подскочила" из-за ограниченности собственных запасов и сложностей с импортом.

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По данным НБУ, ускорение роста цен на услуги и непродовольственные товары может, прежде всего, отражать рост расходов бизнеса. С другой стороны, сдерживающими инфляцию факторами в Нацбанке назвали фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Как сообщал Фокус, за пять месяцев — с начала войны в Украине и до конца июня — цены на свинину выросли на 25%.

Ранее финансовый аналитик ICU Михаил Демкив рассказал, что, повышая учетную ставку, Нацбанк пытается повлиять на две тенденции: рост инфляции и ослабление курса гривны.

Напомним, в июне правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

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