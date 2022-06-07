Укрепить гривну, остановить цены. Что пытается сделать Нацбанк, повышая учетную ставку

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За счет существенного повышения ставки Нацбанк пытается повлиять на две тенденции: рост инфляции и ослабление курса гривны.

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Существующий сегодня уровень ставок в гривне около 10% — существенно ниже темпов роста цен. В апреле потребительская инфляция составляла 16,4% в годовом исчислении, в мае составит около 17%. К тому же, в потребительской корзине более всего подорожали преимущественно продукты первой необходимости, а не товары или услуги, от которых люди отказываются в условиях военного положения. Соответственно, рост цен в стране ощущается еще острее.

При этом ставки по депозитам в банках в последнее время даже снизились. В среднем, ставка по годовому депозиту в гривне составляет около 8%, что с учетом налогов трансформируется в около 6% годовых. Военные облигации дают более высокую доходность — в районе 9,5%-11,5%, которые не облагаются подоходным налогом.

В предыдущие месяцы мы видели рост объема средств населения в банках, несмотря на падение ставок. Но это, прежде всего, объясняется эффектом неопределенности – люди в условиях войны отказывались от многих расходов, не зная, что будет завтра. То есть, формировали некую подушку безопасности. При этом, военные облигации приобрели десятки тысяч человек, что стало неожиданным успехом.

Но война продолжается, и не закончится в ближайшее время. Соответственно, население начинает менять поведение. Осознав, что деньги постепенно теряют покупательную способность, люди пытаются превратить гривну в товары или иностранную валюту. Первое создает дополнительное давление на цены из-за более высокого спроса, второе – на курс в обменниках и на ту же инфляцию.

Оппоненты более жесткой монетарной политики часто упрекают НБУ, что природа инфляции несколько иная. Ведь многие товары подорожали на мировых рынках, на что Украина повлиять не может. Нефть подскочила в цене до около $120 за баррель, а враг разрушил инфраструктуру для хранения нефтепродуктов. Поэтому горючее останется дорогим, какой бы ни была учетная ставка. С другой стороны, это не значит, что с инфляцией не нужно бороться.

Нефть дорожает, и бензин останется дорогим, какой бы ни была учетная ставка НБУ

Одна из основных надежд на повышение учетной ставки — повышение доходности ОВГЗ. За три месяца объем ОВГЗ в гривне вырос на 129 млрд грн, из которых 119 млрд. – выкуплены Нацбанком, что, по сути, есть эмиссия. Из оставшихся 10 млрд. грн. прироста треть приходится на физлиц, которые до февраля не выступали массовым инвестором в государственные облигации.

Повышение учетной ставки должно подтолкнуть правительство к более высоким ставкам по облигациям, что, в свою очередь, должно было бы увеличить на них спрос. Ибо средств западных партнеров недостаточно для покрытия дефицита бюджета в условиях изнурительной войны. Нацбанк рассчитывает, что правительство сможет собрать больше средств для финансирования на внутреннем рынке, и ему не придется прибегать к эмиссии, как минимум, в тех объемах, как до этого.

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Мародерство во время войны? Зачем НБУ в разы повышает учетную ставку

Обратная сторона медали — рост расходов бюджета. Одно дело, когда вы занимаете под 10% годовых, и совсем другое, когда под 20% или 25%. Более высокие проценты означают большие расходы бюджета и больший его дефицит. Цена укрощения инфляции высока, хотя пока неизвестно, насколько Минфин будет готов поднять ставку. Это точно будет не 25%, а гораздо ниже.

Другим негативом от повышения учетной ставки становится рост ставок по депозитным сертификатам. Это средства, которые банки размещают в НБУ под процент, который теперь автоматически вырос с 9% до 23% годовых. Банки должны держать на корреспондентском счете в НБУ определенную сумму средств, пропорциональную объему депозитов, а все средства сверх этой суммы им можно размещать под процент. В отличие от кризиса 2014-2015 годов, сейчас у банков есть очень много гривны, которую они держат в депозитных сертификатах – 170-190 млрд. грн. Для сравнения, в 2014 году вдвое больше банков суммарно держало на депозитных сертификатах от нуля в некоторые дни до 30 млрд. грн.

Процентные доходы за счет повышения ставки резко и существенно увеличат доходы банков. У них возникнет стимул бороться за депозиты клиентов. Тем не менее, разница между ставкой по депозиту в 8%, которая увеличивается [для банков] на процент за счет отчислений в Фонд гарантирования, и 23% по депозитным сертификатам — очень привлекательна. Через некоторое время банки начнут повышать ставки по вкладам в борьбе за клиента, и эффект повышения учетной ставки перенесется на депозиты, стимулируя к большим сбережениям.

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Опять 25: когда в банках ставка по депозитам в гривне достигнет 25% годовых

Впрочем, повышение ставки для банков не выступает исключительно позитивом – есть много факторов, которые возымеют негативное влияние. Прежде всего, это стоимость рефинансирования от НБУ. К утру 24 февраля задолженность банков перед регулятором составила 92 млрд. грн. Многие из этих кредитов были долгосрочными займами, которые Нацбанк выдавал в период пандемии для стимулирования экономики. Десятки миллиардов гривен были выданы после 24 февраля, поскольку многие банки столкнулись с оттоком вкладов. Стоимость многих таких кредитов теперь резко возрастет, и банки постараются погасить их, как можно скорее. В том числе, за счет замещения депозитами, что тоже должно стимулировать рост ставок. Однако для отдельных слабых банков рефинанс станет очень дорогим.

Не менее важным фактором становится переоценка ранее купленных ОВГЗ на балансах банков. Если вы приобрели облигацию с доходностью 10%, а теперь ставки в экономике выросли, ваша облигация стоит меньше, и возникает убыток. Чем длиннее срок погашения, тем больший ущерб. Эти потери могут остаться только на бумаге. Если держать облигации до погашения, то их владелец получит все предусмотренные платежи и не понесет потери. Но с точки зрения бухгалтерских балансов мы увидим несколько более печальные пресс-релизы банков о результатах их работы во втором квартале 2022 года.

Высокая учетная ставка или низкая — к буму кредитования она не приведет.

Существует мнение, что высокая учетная ставка убьет кредитование. Зачем банкам кредитовать, когда можно получать 23% годовых по депозитным сертификатам без кредитных рисков? Однако, это не так. Ведь средства в депозитных сертификатах и ​​средства на счетах предприятий имеют разную природу. Если завтра банк выдаст заемщику крупный кредит в 5 млрд. грн, объем депозитных сертификатов не изменится ни на копейку. Он остается неизменным даже после того, когда заемщик начнет рассчитываться с другими компаниями. К тому же, недавно учетная ставка была снижена до рекордно низких 6,5%, но мы не увидели бума кредитования. Тем сложнее на него рассчитывать сегодня.

Следовало ли Нацбанку поднимать ставку более плавно? Пожалуй, нет. Учетную ставку 25% мало кто ожидал, и это мощный шок. Но это и сигнал, что через некоторое время – три, шесть, девять месяцев, ставку начнут снижать. Вероятно, достаточно большими шагами по несколько процентных пунктов за раз. Это сигнал фиксировать высокие ставки уже в ближайшее время – дальше они будут снижаться.

Более постепенное повышение – на несколько процентных пунктов каждый месяц имело бы те же негативные последствия, о которых я упомянул выше. Но вот позитив от этого был бы меньше. Поскольку у участников рынка возникал бы вопрос: зачем покупать облигации сейчас, если через некоторое время ставка будет выше?

Сработает ли ставка 25% так, как задумано, пока сказать сложно. Все же страна находится в чрезвычайно сложных условиях военной агрессии со стороны превосходящего в силе врага. И примеров схожих решений в схожих условиях просто не существует.

Другие страны не сталкивались с подобными проблемами. Но есть пример экстренного поднятия ставки в феврале 2015 года во время тяжелых боев за Донбасс в условиях меньшей военной угрозы, но и куда меньшей помощи Запада. Тогда выстояли и обуздали курс, а потом и инфляцию. Есть надежда, что выстоим и на этот раз!

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