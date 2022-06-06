Опять 25: когда в банках ставка по депозитам в гривне достигнет 25% годовых

В банках говорят, что финучреждения Украины уже начинают повышать ставки, однако спешить устанавливать максимальные уровни депозитных ставок, что будут приближать их к уровню учетной ставки 25% годовых, будут не все.

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Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых на прошлой неделе, и в банках отмечают, что новая ставка уже влияет на рынок, в частности, на наличный валютный курс. В скором времени ожидается изменение ставок по депозитам для физических лиц.

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"Сигнальную роль учетная ставка уже выполнила – даже наличные обменные курсы укреплялись после решения НБУ. Постепенно будут расти рыночные процентные ставки – на этой неделе Минфин, вероятно, будет размещать ОВГЗ по новой кривой доходности, а банки предпримут первые шаги по повышению ставок по своим продуктам. Однако реакция рынка будет растянута во времени, учитывая значительный профицит ликвидности и весомое повышение ставки", — рассказал Фокусу аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук.

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Он отметил, что ставки по депозитам населения вряд ли приблизятся к учетной ставке из-за устойчивого профицита ликвидности банковской системы. "Следующие несколько недель мы будем наблюдать широкий диапазон ставок на рынке и разные стратегии банков по привлечению средств", — говорит Хведчук. По его мнению, не все банки установят депозитные ставки порядка 22-25% годовых. "Таких будет немного, ведь пока не понятно, как долго НБУ будет удерживать учетную ставку на повышенных уровнях, есть вероятность, что через несколько месяцев начнется цикл ее снижения", — считает эксперт.

В то же время, по мнению заместителя председателя правления "Юнекс Банка" Алексея Карчажкина, банки все же начнут активное повышение ставок по своим депозитным предложениям, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. Причем, сначала вырастут проценты по коротким вкладам. "Насколько динамичными будут изменения, станет ясно после того, как на аукционе Минфина во вторник 7 июня станут понятны новые уровни доходности по военным облигациям", — отметил Алексей Карчажкин.

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Эксперт считает, что наибольшую доходность будут демонстрировать депозиты сроком на 1-3 месяца. "Через несколько недель ставки могут достичь уровня 17-19%. Вкладчики этого сегмента очень чувствительны к изменению ставок, поэтому конкуренция за них среди банков будет наиболее острой. И она будет стимулировать финучреждения быстрее реагировать на перемены. Ожидать таких ставок от длинных вкладов не стоит", — говорит Карчажкин. По его мнению, потолок ставок по коротким вкладам находится у отметки 20% годовых. А для более длинных депозитов максимальные уровни на рынке вряд ли превысят 15% годовых.

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Напомним, по данным НБУ, в Украине последним периодом, когда ставки по депозитам в гривне на 1 год превышали 20% годовых, был первый квартал 2016 года, после чего происходило плавное снижение ставок вплоть до нынешних уровней 6-8% годовых.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий.

Ранее Фокус писал, что результатом роста учетной ставки НБУ может стать повышение ставок по депозитам, доходность которых почти не изменилась с начала войны, несмотря на инфляцию.