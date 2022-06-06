Знову 25: коли в банках ставка за депозитами у гривні досягне 25% річних

У банках кажуть, що фінустанови України вже починають підвищувати ставки, проте поспішати встановлювати максимальні рівні депозитних ставок, що наближатимуть їх до рівня облікової ставки 25% річних, будуть не всі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Національний банк України підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних минулого тижня, і в банках зазначають, що нова ставка вже впливає на ринок, зокрема на готівковий валютний курс. Незабаром очікується зміна ставок за депозитами для фізичних осіб.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сигнальну роль облікова ставка вже виконала — навіть готівкові обмінні курси зміцнювалися після рішення НБУ. Поступово зростатимуть ринкові процентні ставки — цього тижня Мінфін, ймовірно, розміщуватиме ОВДП за новою кривою дохідності, а банки зроблять перші кроки щодо підвищення ставок за своїми продуктами. Проте реакція ринку буде розтягнута в часі, враховуючи значний профіцит ліквідності та вагоме підвищення ставки", — розповів Фокусу аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

Важливо

Без експорту та податків. Як виживає економіка України після 100 днів війни

Він зазначив, що ставки за депозитами населення навряд чи наблизяться до облікової ставки через стійкий профіцит ліквідності банківської системи. "Наступні кілька тижнів ми спостерігатимемо широкий діапазон ставок на ринку та різні стратегії банків щодо залучення коштів", — каже Хведчук. На його думку, не всі банки встановлять депозитні ставки близько 22-25% річних. "Таких буде небагато, адже поки не зрозуміло, як довго НБУ утримуватиме облікову ставку на підвищених рівнях, є ймовірність, що за кілька місяців почнеться цикл її зниження", — вважає експерт.

Водночас, на думку заступника голови правління "Юнекс Банку" Олексія Карчажкіна, банки все ж таки почнуть активне підвищення ставок за своїми депозитними пропозиціями, щоб не програти у конкурентній боротьбі. Причому спочатку зростуть відсотки за короткими вкладами. "Наскільки динамічними будуть зміни, стане зрозуміло після того, як на аукціоні Мінфіну у вівторок 7 червня стануть зрозумілими нові рівні дохідності військових облігацій", — зазначив Олексій Карчажкін.

Орієнтири для нових банківських ставок виставить на аукціоні 7 червня Міністерство фінансів України

Експерт вважає, що найбільшу дохідність демонструватимуть депозити терміном на 1-3 місяці. "Через кілька тижнів ставки можуть досягти рівня 17-19%. Вкладники цього сегмента дуже чутливі до зміни ставок, тому конкуренція за них серед банків буде найгострішою. І вона стимулюватиме фінустанови швидше реагувати на зміни. Очікувати таких ставок від довгих вкладів не варто", — каже Карчажкін. На його думку, стеля ставок за короткими вкладами знаходиться на рівні 20% річних. А для довших депозитів максимальні рівні на ринку навряд чи перевищать 15% річних.

Важливо

Врятувати та зберегти. Що відбувається зі ставками за депозитами

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні останнім періодом, коли ставки за депозитами у гривні на 1 рік перевищували 20% річних, був перший квартал 2016 року, після чого відбувалося плавне зниження ставок аж до нинішніх рівнів 6-8% річних.

Як повідомлялось, Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатньо для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань.

Раніше Фокус писав, що результатом зростання облікової ставки НБУ може стати підвищення ставок за депозитами, дохідність яких майже не змінилася з початку війни, незважаючи на інфляцію.