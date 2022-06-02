Ціни в Україні зростають, НБУ реагує на інфляцію: облікову ставку підвищено до 25%

Національний регулятор вважає, що підвищення облікової ставки допоможе захистити гривневі доходи та заощадження громадян, а також забезпечити стабільний курс і стримати інфляцію, яка зростає.

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Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних. Про це повідомили у Нацбанку.

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"Зміна споживчої та економічної поведінки бізнесу та населення вимагає повернення до ринкових основ управління фінансовою системою. На початку повномасштабної агресії Росії Національний банк України вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки. Такий підхід був виправданий в умовах значного психологічного шоку, спричиненого війною", — зазначили у Нацбанку.

Там повідомили: поступова адаптація економіки України та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики.

"Девальваційні очікування громадян та бізнесу нестійкі та чутливі до розвитку військової ситуації, зокрема, до оперативних змін на фронті, й інших ситуативних факторів. Як наслідок, інтервенції НБУ з продажу валюти зросли з $2 млрд переважно за місяць у березні-квітні до $3,4 млрд у травні. Також у травні збільшилася різниця між курсом готівкового ринку й офіційним, що посилило негативні ефекти для економіки від системи множинних курсів, зумовленої обмеженнями на операції з валютою та транскордонні перекази", — повідомляють в НБУ.

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У Нацбанку наголосили: рішуче підвищення облікової ставки оживить інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та вплине на інфляцію.

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"Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки. Такий крок також є необхідним для підтримання курсової стабільності, що за нинішніх обставин залишається важливою передумовою забезпечення цінової та фінансової стабільності", — зазначають у Нацбанку.

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Нагадаємо, у січні НБУ встановив облікову ставку на рівні 10% річних. Тоді в Нацбанку очікували, що 2022 року інфляція сповільниться.

Як раніше писав Фокус, в Україні у квітні 2022 року порівняно з квітнем 2021 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,4%.