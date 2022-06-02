Цены в Украине растут, НБУ реагирует на инфляцию: учетная ставка повышена до 25%

Национальный регулятор считат, что повышение учетной ставки поможет защитить гривневые доходы и сбережения граждан, а также обеспечить стабильный курс и сдержать растущую инфляцию.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых. Об этом сообщили в Нацбанке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Изменение потребительского и экономического поведения бизнеса и населения требует возврата к рыночным основам управления финансовой системой. В начале полномасштабной агрессии России НБУ решил воздержаться от принятия решений по учетной ставке. Такой подход был оправдан в условиях значительного психологического шока, вызванного войной", — отметили в Нацбанке.

Там сообщили: постепенная адаптация экономики Украины и замещение психологического шока экономической логикой принятия решений бизнесом и населением требуют изменения подходов к монетарной политике.

"Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности, к оперативным изменениям на фронте, и другим ситуативным факторам. Как следствие, интервенции НБУ по продаже валюты выросли с $2 млрд. в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд. в мае. Также в мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным, что усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы", — сообщают в НБУ.

Рост учетной ставки означает скорое повышение ставок по кредитам и депозитам, о чем Фокус вскоре напишет подробно

В Нацбанке подчеркнули: решительное повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и повлияет на инфляцию.

Важно

Жить дорого. Как и почему растут цены в Украине

"Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки. Такой шаг также необходим для поддержания курсовой стабильности, что в нынешних обстоятельствах остается важной предпосылкой обеспечения ценовой и финансовой стабильности", — отмечают в Нацбанке.

Важно

Минэкономики повысило граничные цены на бензин и дизтопливо

Напомним, в январе НБУ установил учетную ставку на уровне 10% годовых. Тогда в Нацбанке ожидали, что в 2022 году инфляция замедлится.

Как ранее писал Фокус, в Украине в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,4%.