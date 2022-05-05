Минэкономики повысило граничные цены на бензин и дизтопливо

Максимальная цена на бензин может составлять 37,69 грн/л, а дизельного топлива — 42,63 грн/л.

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Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 31,19 грн/л и дизтоплива — 35,63 грн/л. На основе этих данных рассчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправках. Соответствующее распоряжение доступно на сайте ведомства.

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Граничная наценка для бензина составляет 6,5 грн, а для дизтоплива — 7 грн. Таким образом максимальные цены на топливо на стелах АЗС могут составлять до 37,69 грн/л для бензина и 42,63 грн/л для дизельного топлива.

Госрегулирование цен на бензин и дизель действует в Украине с мая прошлого года.

29 апреля Кабмин повысил маржу для автозаправок на 40%. Вместе с тем правительство решило отменить регулирование цен на так называемые премиальные или брендовые сорта бензина и дизеля. Это прописано в постановлении №488 от 29 апреля.

Как сообщал Фокус, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. Сергей Куюн написал, что автозаправки продают такие же объемы бензина, как и раньше, но из-за того, что многие вернулись в столицу, этого не хватает.

В Минэкономики обещали, что дефицит удастся побороть за неделю, этот срок истекает 6 мая. По состоянию на 5 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензина и 41,4 тыс. тонн дизельного топлива, а также о намерении государства направить 70 тыс. тонн бензина и около 40 тыс. тонн дизеля на рынок, что должно снизить дефицит.