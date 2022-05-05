Для снижения дефицита: Кабмин анонсировал поставки на рынок бензина и дизтоплива

Предполагается, что на рынок направят 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля. Также в правительстве отметили, что причиной дефицита является уничтожение Кременчугского НПЗ и ряда других нефтебаз.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Кабинете Министров Украины отчитались о ситуации на рынке топлива. В настоящее время у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензина и 41,4 тыс. тонн дизельного горючего. Поэтому государство направит 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля на рынок, что должно снизить дефицит. Об этом рассказала Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чиновница отметила, что временный ощутимый дефицит горючего возник из-за уничтожения российским войсками мощностей Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и ряда нефтебаз. По ее словам, власти постоянно сотрудничают с операторами рынка, чтобы понять потребности и найти пути устранения дефицита.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, который должен снизить дефицит" — сказала она.

Юлия Свириденко добавила, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.

Первый вице-премьер-министр отметила, что на рынке нефтепродуктов в Украине фиксируется избыточный спрос. Он может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.

Напомним, 4 мая заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что дефицит топлива в Украине закончится через несколько дней. Однако цены на нефтепродукты станут другими.

Ранее, 2 мая гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу рассказал, что проблемы с дефицитом на рынке бензина и дизтоплива продлятся два-три месяца. Леушкин также раскритиковал регулирование правительство цен на топливо.