Жить дорого. Как и почему растут цены в Украине

На фоне войны товары дорожают неравномерно и непредсказуемо. Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что в этом велика роль нарушенных цепочек поставок, а также уничтожения войсками РФ предприятий страны.

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В Украине в апреле инфляция достигла 16,4%, а в месячном измерении цены выросли на 3,1%, сообщает Нацбанк со ссылкой на Госстат. Напомним, в марте Госстат оценил потребительскую инфляцию в 6,2%. Фокус расспросил экономистов, почему все дорожает и сохранится ли такая тенденция в ближайшем будущем.

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Почему ускорилась инфляция в Украине

"У нас высокая инфляция, которая объективно объясняется, но во многом была обусловлена не только и не столько какими-то традиционными внешними факторами, сколько военными действиями со всеми вытекающими последствиями. Это ситуация, когда война, созданная Россией, заставляет нас нести конкретные экономические потери", — говорит Фокусу глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Цены в апреле 2022 года в среднем выше цен в апреле минувшего года на 16,4%. Это — очень усредненный показатель, и Украине с ним повезло, считает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Цены по регионам Украины на разные товары из-за войны растут очень неравномерно. Что можно сказать наверняка — нам удалось не получить гиперинфляцию, и это замечательно. В наших условиях 16% среднее — это очень неплохо", — отметила экономист.

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Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин согласен с такой оценкой: "Я считаю, что это очень неплохой показатель с учетом военной, экономической и социальной ситуации, в которой находится Украина".

По его словам, инфляция могла бы быть и выше — но в Украине лишь эпизодически спрос превышал предложение: в начале полномасштабной войны, когда люди скупали продукты, и позже, когда нарушались цепочки поставок.

"Но глобально покупательная способность украинцев сократилась. Несколько миллионов человек в принципе потеряли работу. Поэтому на невысокую, я считаю, инфляцию повлияло снижение покупательской способности граждан", — сказал Амелин.

Также не стоит игнорировать тот факт, что многие потенциальные покупатели (способные участвовать в ускорении роста цен через спрос) покинули страну вследствие агрессии, — по данным ООН, из Украины выехало более 5 млн человек.

Со своей стороны исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук считает, что 16,4% — это очень высокий показатель инфляции.

"В Украине – война. В мире проблемы хоть и не такие большие, как у нас, но тоже есть: дорожает топливо, продукты питания. А это – ключевые составляющие индекса потребительских цен. Кроме того, в Украине происходит контролируемая девальвация: курс зафиксировали, хотя мы видим, что коммерческий отличается. Это влияет на стоимость потребления", — пояснил экономист.

Разрушенные НПЗ и дефицит бензина: как топливо подогревает цены

В Нацбанке считают, что основные факторы ускорения инфляции — нарушение цепочек снабжения, увеличение затрат бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за полномасштабного нападения России.

"Рост мировых цен на нефть, нарушение логистики, разрушения НПЗ и объектов топливной инфраструктуры, а также сложности с переориентацией источников поставок давили на цены на горючее в сторону повышения", — подчеркивают в Нацбанке.

[ + – ] Если Кабмин отпустит или повысит предельные розничные цены на бензин и дизель, то маховик инфляции будет раскручиваться быстрее Фото: Getty Images

Подорожание бензина спрятано в ценах на все, уверен Игорь Бураковский: "Топливо и транспортные расходы – одна из наиболее важных составляющих во многих отраслях. Даже если речь идет о банальных продуктах питания — их нужно возить".

Продукты питания и безалкогольные напитки в Украине за год подорожали на 22,4%. Больше всего выросли в цене овощи, на 67,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 26,3%, макаронные изделия — на 24,3%. Зато яйца на четверть подешевели.

За апрель больше всего подорожали рис, фрукты, продукты переработки зерновых. К слову, доля продуктов питания в индексе потребительских цен оценивается НБУ на уровне порядка 43,6%.

В Нацбанке подчеркивают, что растут темпы роста цен на товары со значительной составляющей импорта в себестоимости — возможности поставок сузились, на некоторых складах были утрачены запасы. Это, в частности, кофе, чай, соки, шоколад, специи, сухофрукты.

[ + – ] "Дорожает топливо, продукты питания. А это – ключевые составляющие индекса потребительских цен" Фото: Flickr

Очевидно, что в случае, если Кабмин отпустит или повысит предельные розничные цены на бензин и дизель, то маховик инфляции будет раскручиваться быстрее.

Какой может быть инфляция в Украине по итогам года

Экономисты жалуются на недостаток данных и большую долю неопределенности, а потому строят прогнозы очень осторожно.

Анатолий Амелин предполагает, что при благоприятном развитии боевых действий Нацбанк и правительство смогут сохранить инфляцию в сегодняшних значениях.

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"Очевидно, что инфляция будет в двузначных цифрах. Вроде бы прогнозируют 20%, может, даже больше. Что там будет дальше – очень трудно спрогнозировать, особенно в контексте военных действий", — очертил ситуацию в целом Дмитрий Боярчук.

Он утверждает, что можно "более или менее спокойно себя чувствовать в плане продуктов питания — голод нам не прогнозируют".

А вот цены на энергоносители могут расти в Украине и в дальнейшем, считает экономист: "Если в ЕС в течение последних лет стоимость бензина растет — почему она не должна расти в Украине?"

Игорь Бураковский озвучил Фокусу более точный прогноз: "По оценкам экспертов Института экономических исследований и политических консультаций, на конец года наша годовая инфляция будет не более 25-27%. Это много, хотя понятно, что сам показатель инфляции скрывает разную динамику цен на разные группы товаров".

По его словам, в экономическом прогнозе его авторы предполагают, что военная ситуация не будет сильно ухудшаться, а международные партнеры и дальше будут поддерживать Украину.