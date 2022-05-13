Спасти и сохранить. Что происходит со ставками по депозитам

В Украине снизились ставки по депозитам. По данным Нацбанка, в апреле средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне составила 6,9%, а это на 0,9 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Фокус расспросил экспертов, что привело к снижению ставок, чего ожидать в ближайшем будущем и можно ли в Украине заработать на вкладах в условиях войны.

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"Снижение ставок — и "перемога", и "зрада" одновременно. С одной стороны, это сигнал, что гривна у банков есть и платежи продолжат проходить без проблем, хоть и с поправкой на военное время. Проблема в другом — уровень инфляции высокий и в следующие 12 месяцев останется выше уровня депозитных ставок, которые сегодня предлагает банковская система. То есть, реальная ставка будет отрицательной", — говорит Фокусу финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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Гривневые депозиты: почему снижаются ставки

Украинским банкам сейчас фактически не нужны деньги. Такую позицию высказал Фокусу Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвесткомпании Concorde Capital.

"Банкам некуда вкладывать деньги. Они сейчас не готовы активно кредитовать. При этом у них растут объемы на текущих счетах, потому что и люди, и бизнес не готовы много тратить. Соответственно, у банков есть много дешевого ресурса — и более дорогие для банков срочные депозиты им не очень интересны", — отмечает Паращий.

[ + – ] Деньги перетекают из срочных вкладов просто на счета или вклады до востребования.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова подчеркивает: "Нацбанк дал возможность банкам реалистично рефинансироваться. Поэтому само по себе фондирование для банков становится не сверхпроблемной задачей даже в военное время".

Фокус уже писал, что в марте объем вложений физлиц в банки увеличился на 64 млрд грн или на 9%. В середине апреля представители банковского сектора говорили о заметной тенденции: деньги перетекают из срочных вкладов просто на счета или вклады до востребования.

Таким образом депозиты на полгода-год стали не так интересны как вкладчикам, так и банкам. На данный момент государственный Ощадбанк предлагает полугодовой депозит со ставкой 5,75%, частный ПУМБ — ставку 7%.

Что будет со ставками на гривневые депозиты

Условия на рынке складываются не в пользу роста процентов по вкладам, утверждает Елена Коробкова. В том числе потому, что в условиях войны деньги безопаснее держать в банках, к тому же государство гарантирует 100% суммы вклада.

Александр Паращий считает, что продолжение тенденции на снижение ставок по депозитам зависит от двух факторов: будет ли население и бизнес держать деньги на счетах, проявляя доверие к банковской системе и будут ли возможности у банков с какой-то приемлемой выгодой размещать эти деньги.

"Сейчас у банков фактически два основных инструмента: депозитные сертификаты НБУ, которые дают 9% годовых, и ОВГЗ, которые дают немного больше, но все равно не так уж много. При этом банки не очень охотно выдают кредиты, хотя ставки там могут быть больше", — говорит Паращий.

По его словам, если бизнес будет готов брать кредиты, то спрос на гривну у банков вырастет, они смогут больше конкурировать за депозиты и увеличивать ставки.

Михаил Демкив предполагает, что на уровень ставок могут повлиять небольшие банки, которые столкнулись со значительным оттоком средств.

"Учитывая полное гарантирование вкладов на время военного положения и рост гарантированной суммы с довоенных 200 тыс. до 600 тыс. грн после победы, многие клиенты попытаются разместить средства в более слабых банках", — прогнозирует финансовый аналитик.

Можно ли заработать на вкладах во время войны

Сейчас в Украине, наверное, нет вариантов вложить сбережения так, чтобы заработать, а не просто сохранить, пояснил Фокусу инвестбанкир компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Сейчас заработать — не то условие, о котором можно говорить, учитывая инфляцию и войну. Наверное, у нас нет инструментов, позволяющих нам заработать в ближайшей перспективе. Вопрос в том, чтобы не потерять имеющиеся деньги", — отмечает Фурса.

[ + – ] Ставки по ОВГЗ достигают 11% годовых в гривне и не облагаются налогом Фото: mof.gov.ua

Альтернативой депозита на данный момент являются военные облигации (ОВГЗ), которые Минфин выпускает после 24 февраля, говорит Михаил Демкив.

Ставки по этим ценным бумагам достигают 11% годовых в гривне и не облагаются налогом, отмечает он.

"Если раньше облигации были популярны у небольшого количества инвесторов, преимущественно со значительными суммами, то сейчас количество собственников хотя бы одной военной облигации достигло 43 тыс. человек. Эта цифра включает как население, так и юрлица. Порог входа низкий – от тысячи гривен, а онлайн и мобильные приложения сильно упростили процесс покупки", — говорит Демкив.

Тарас Козак обращает внимание и на патриотическую составляющую: "Инвестирование в военные ОВГЗ — это попытка уменьшить влияние инфляции на сбережения и поддержка нашей воюющей страны, которой нужны деньги на выплату пенсий и зарплат бюджетникам, в том числе военнослужащим, приобретение оружия и т.д. Будет лучше, если ОВГЗ будут покупать граждане, а не Нацбанк будет печатать деньги для всех этих выплат".

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