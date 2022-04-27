Деньги во время войны. Сколько вернут вкладчику в случае банкротства банка

В апреле вступил в действие новый закон, гарантирующий в случае банкротства банка возврат вкладчику 100% размещенных в банке средств. Однако эта норма будет действовать только во время войны и не для всех категорий вкладчиков.

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Вкладчикам банков Украины Верховная Рада подарила успокоительное в виде Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" № 2180-IX, он вступил в силу 13 апреля, и, в частности, предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничение по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. Фокус разобрался, чем полезны новые изменения для граждан, размещающих средства в банках Украины, что ожидает вкладчиков Ощадбанка и как вообще банки возвращают вклады во время военного положения.

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Какие изменения предполагает новый закон о гарантировании вкладов

Одна из главных норм нового закона – это гарантирование 100% вкладов граждан, если во время военного положения банк будет признан неплатежеспособным. В таком случае Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику средства в полном размере депозита, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

"Это смелый шаг, на который идет государство, чтобы дать гражданам четкий сигнал: государство берет на себя ответственность и готово разделить с ними риски, которые несет война. Таким образом, мы усиливаем защиту вкладов граждан и укрепляем доверие к банкам. Введение 100% гарантий по вкладам именно на кризисный период – распространенная практика, которая доказала свою эффективность во многих странах мира в разные годы", — рассказали Фокусу в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Важно

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В банках соглашаются – это своевременное решение.

"Это очень важное и своевременное решение, которое придает клиентам уверенность в надежном сохранении средств и стабильности в банковской системе. Достаточная ликвидность банка – это своевременное выполнение всех обязательств. Доверие граждан позволяет банкам стабильно работать в военное время, и эта работа усиливает доверие тех же граждан", — говорит председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

То есть, главная цель таких изменений – усиление доверия к банковскому сектору, что снижает риски массового снятия гражданами своих средств со счетов, которое может негативно повлиять на ликвидность банка.

Эксперты говорят, что во время войны возможны риски неплатежеспособности для некоторых банков. По мнению Евгения Дубогрыза, ассоциированного эксперта "CASE Украина", о больших и крупнейших речь не идет, но такие риски имеют отдельные банки, в том числе средние, особенно те, у кого много отделений или даже головной офис находятся в зоне боевых действий.

"Учитывая, что инициативу президента ввести 100% гарантию поддержал НБУ – ранее был против подобных идей – то, скорее всего, регулятор видит проблемы у отдельных банков и допускает риски их неплатежеспособности. Чтобы защитить вкладчиков этих банков и не допустить паники, такое решение обоснованно. Других причин не вижу: с ликвидностью банковской системы сейчас все хорошо", — считает Евгений Дубогрыз.

[ + – ] После войны гарантированная сумма вклада составит 600 тыс. грн. Фото: GettyImages.com

Важно, что стопроцентная гарантия не распространяется на всех вкладчиков, ведь по закону есть исключение в виде случаев, предусмотренных частью 4 статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". А это — размещенные на вклад в банке средства лицом, связанным с банком. То есть, средства самих акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка во время военного положения не должны быть возмещены в размере 100%.

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А что будет после завершения периода военного положения? В законе речь идет о предельной сумме гарантированного возмещения вкладчикам со стороны Фонда гарантирования в размере 600 тыс. грн. Это втрое больше, чем было до принятия закона (ранее – 200 тыс. грн.).

"Размер гарантированной суммы возмещения уже давно пора было обновить. Фактически сейчас, если смотреть на курс, мы возвращаемся к сумме, которая была до 2014 года, – около 20 тыс. евро в эквиваленте будет гарантировано", — подчеркнул Евгений Дубогрыз. По словам Сергея Наумова, нынешняя сумма гарантирования для подавляющего большинства вкладчиков полностью покрывает их вклад.

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В новом законе изменения коснулись Ощадбанка. Ранее этот банк был вне общей системы гарантирования, то есть вкладчикам их вклады гарантировало само государство, а сам банк не был участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Теперь банк в общей системе.

"Законом предусмотрено, что в течение полугода со дня вхождения Ощадбанка в Фонд будут сохраняться полные гарантии государства. После завершения этого срока для банка вводятся единые для банковской системы условия гарантирования вкладов", – говорят в Фонде гарантирования.

По словам председателя правления Ощадбанка, эти изменения влияния на вкладчиках не отразятся.

"На внутренние процедуры определенное влияние это будет иметь, а на клиентов – нет. Отмечу, что наши клиенты продолжают демонстрировать большое доверие к банку, — говорит Сергей Наумов. — В течение 50 дней войны остатки на счетах физических лиц в Ощадбанке выросли на 13,6 млрд. грн. Если даже война не уменьшила уровень уверенности украинцев в надежности Ощада, то и лишение полной государственной гарантии (что произойдет по окончании войны), точно никаким образом не повлияет на нашу ресурсную базу физлиц".

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Эксперты говорят, что среди важных для банка изменений после принятия закона — дополнительные расходы на отчисления в ФГВФЛ.

"Это первоначальный сбор 1% от регулятивного капитала, около 180 млн. грн. И регулярный сбор – 0,5% от гривневых вкладов населения и 0,8% – от валютных, это около 700 млн. грн. "разовых" расходов при вхождении", – прокомментировал Евгений Дубогрыз. По его мнению, среди положительных последствий перехода Ощадбанка в общую систему гарантирования – потеря банком "маркетингового преимущества" в размере 100% гарантии вкладов.

"Ощад вынужден будет конкурировать за средства населения исключительно рыночными методами: сервисом, ставками, условиями обслуживания. Это в перспективе должно повысить эффективность работы банка", – считает эксперт.

Как банки возвращают вклады во время войны

Во время войны Национальный банк Украины ограничил выдачу клиентам-физическим лицам наличной гривны и иностранной валюты. Ограничение действует и относительно получения за границей валюты со счетов граждан, открытых в национальной или иностранной валюте. Об этом говорится в постановлении НБУ от 21 марта №58.

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"Увеличен ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн. до 100 тыс. грн. (в эквиваленте). В то же время, уточняется, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн. в месяц. Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", — говорится в постановлении №58.

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Что касается срочных вкладов, то их банки могут возвращать клиентам также с учетом указанных ограничений. То есть, например, если у клиента срочный вклад в гривне в сумме 500 тыс. грн., то банк может возвращать этот вклад в течение 5 рабочих дней частями не более 100 тыс. грн.

Однако важен вопрос досрочного возвращения депозита.

Если условиями вклада установлено "без возможности досрочного возвращения депозита", банк имеет вполне законное право отказать клиенту в просьбе получения средств. Но у банка нет такого права, если срок в договоре истек или если договором предусмотрена возможность досрочного возвращения.